Antony, kulübü Ajax'a isyan etti!

Manchester United'ın 90 milyon euroluk teklif yaptığı Ajax'ın Brezilyalı yıldızı Antony, teklifin reddedilmesinin ardından açıklamalarda bulundu.



Fabrizio Romano'ya özel röportaj veren Antony, yaşanan süreçle ilgili, "Ajax taraftarları umarm beni anlar. Çünkü bir futbolcunun geleceği tamamen belirsizliklerle doludur. Benzersiz fırsatlar karşınıza çıkabilir. Hayallerimin peşinden gitmeye hazırım" diye konuştu.



"ŞUBAT AYINDAN BERİ 'BENİ GÖNDERİN' DİYORUM"



Kulübünden ve yaşadığı şehirden memnun olduğunu ancak Ajax'ın kendisine yapılan teklifi reddetmesiyle ilgili ise Antony, "Ajax'tan beni serbest bırakmasını istemiyorum. Benim isteğim Hollanda Ligi'nde bir futbolcuya yapılan en yüksek teklife beni göndermesini istiyorum. Şubat ayından beri kulübe beni göndermesi için ısrar ediyorum, ama bana transferin bitimine 5 gün kalmasına rağmen izin vermiyorlar. Benim bu konuda gönlüm rahat" açıklamasını yaptı.



"5 GÜN KALDI, GÖNDEREMEYİZ DEDİLER"



Ajax yetkilileriyle yaptığı görüşmeden de bahseden Brezilyalı oyuncu, "Kulübümle yaptığı toplantıda ayrılma konusundaki isteğimin sürdüğünü dile getirerek masada bir teklif olduğunu belirtti. Transferin bitimine 5 gün kaldığını, beni göndermek istemediklerini ve benimle sözleşme yenilemek istediklerini söylediler. Bir kez daha net bir şekilde onlara belirttim: 'Ben ayrılmak istiyorum'" sözlerini kullandı.



Rekor teklife rağmen gönderilmemesini sitem dolu açıklamalarıyla dile getiren Antony, röportajın sonunda bir kez daha ayrılmasına izin verilmesi gerektiğini belirtti.



Ajax'ın 22 yaşındaki kanat oyuncusu Antony, 2020 yılında 16 milyon euroya Sao Paulo'dan transfer edilmişti. Brezilyalı oyuncu Hollanda Ligi'nde çıktığı toplam 82 maçta 24 gol 22 asist üretti. Antony bu sezon ise ligde çıktığı 2 maçta 1 gol 2 asistlik performans ortaya koydu.





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