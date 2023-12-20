Trendyol Süper Lig'de 17. hafta maçında Antalyaspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Mücadele 0-0'lık eşitlikle sona erdi.



Mücadelede Antalyaspor ve Kasımpaşa gol bulabilmek adına zaman zaman etkili ataklar geliştirdiler ama sonuç alamadılar.



Bu sonucun ardından ligde 7 maçtır kaybetmeyen Antalyaspor puanını 24'e yükseltti. Kasımpaşa deplasmandaki 3 maçlık mağlubiyet serisinin ardından ilk kez yenilmedi ve puanını 22 yaptı.



Süper Lig'de Antalyaspor pazar günü Adana Demirspor'a konuk olacak. Kasımpaşa pazartesi günü Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

3. dakikada Antalyaspor gole yaklaştı. Jehezkel'in pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Bytyqi'nin yerden sert vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta gitti.

16. dakikada Güray Vural'ın sol kanattan ortasına hareketlenen Assombalonga'nın kale önünden bekletmeden vuruşunda top auta çıktı.

20. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Gökhan Gül'ün yerden vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta gitti.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI) BİRAZDAN...





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