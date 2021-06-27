Antalyaspor'da Mukairu kararı verildi!

Antalyaspor, geçen sezon Anderlecht'e kiraladığı Mukairu'yu takımda tutma kararı aldı.

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Antalyaspor'da Mukairu kararı verildi!
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27 Haziran 2021 17:22
Antalyaspor, geçtiğimiz sezonun başında satın alma opsiyonuyla Anderlecht'e 500 bin Euro karşılığında kiralanan Paul Mukairu'yu kadroda tutma kararı aldı.

Avrupa kupaları vizesi alamadığı için mali açıdan sıkıntıda olan Belçika ekibi 2.5 milyon Euro olan satın alma opsiyonunu kullanmazken, Nijeryalı oyuncunun yeniden kiralık olarak takımda tutulma talebini de kırmızı beyazlılar reddetti.

Anderlecht'in satın alma opsiyonunu kullanmamasının ardından kendisiyle ilgilenen diğer kulüplere yönelen Paul Mukairu'ya özellikle İtalya Serie A'dan ciddi tekliflerin geldiği öğrenildi.

Mukairu'nun ayrılık kararına rağmen gelen resmi teklifleri reddeden Antalyaspor Yönetimi'nin golcü oyuncunun satışına onay vermediği ifade edildi. Geçtiğimiz sezon toplamda 32 maça çıkan Nijeryalı futbolcu, 4 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Başarılı futbolcu, bin 610 dakika sahada kalarak takımına katkı sağladı.

Kaynak: Antalyam.com

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