Antalya takımlarının hedefi Avrupa!

Süper Lig'deki Antalya takımlarının Avrupa kupalarına katılma şansı sürüyor.



Ligin 35. haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u evinde 2-1 yenerek puanını 55'e çıkaran Alanyaspor, 6. sıradan beşinciliğe yükseldi.



Sezonun geride kalan bölümünde 16 galibiyet, 7 beraberlik, 12 mağlubiyet yaşayan turuncu-yeşilliler, 36. haftada 52 puanla 8'inci sıradaki Adana Demirspor'a 7 Mayıs Cumartesi günü konuk olacak.



Ligde 54 puan alan ve 6'ıncı Beşiktaş ile 53 puanla 7'nci VavaCars Fatih Karagümrük'ün takibindeki Alanyaspor'un, 4'üncü sıradaki Medipol Başakşehir ile arasında 5 puan fark bulunuyor.



13 maçtır yenilmeyen Antalyaspor da aynı hedefe odaklandı



Ligin 35. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Fraport TAV Antalyaspor ise puanını 52'ye çıkardı.



Ligde 13 haftadır mağlup olmayan ve 35 haftayı 14 galibiyet, 10 beraberlik, 11 mağlubiyetle geçen kırmızı-beyazlılar, 9'uncu sırada bulunuyor. Önündeki rakiplerinin puan kaybını bekleyecek Antalyaspor, zorlu hedefi için son dönemdeki performansını kalan 3 haftaya taşımaya çalışacak.



Antalyaspor, 36. haftada 9 Mayıs Pazartesi günü 64 puanla 3'üncü sıradaki İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek.









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