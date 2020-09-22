Ankaragücü'ne Kosovalı orta saha

Kulüp başkanı Fatih Mert, Kosovalı orta saha oyuncusu Idriz Voca'nın Ankara'ya geldiğini ve bugün sağlık kontrolünden geçeceğini duyurdu

Haber; AA, Fotoğraf; Instagram
Ankaragücü'ne Kosovalı orta saha
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22 Eylül 2020 13:52
Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü, İsviçre'nin Luzern takımından Kosovalı oyuncu Idriz Voca'yı transferi için Ankara'ya getirdi.

Kulüp başkanı Fatih Mert, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Voca'nın Ankara'ya geldiğini duyurarak, "Sevgili Ankaragüçlüler, İsviçre'nin Luzern takımından Kosova Milli Takımı'nın orta saha oyuncusu Idriz Voca'yla, sağlık kontrolünden geçtikten sonra imzaları atacağız." ifadesini kullandı.

23 yaşındaki futbolcuyla kısa sürede resmi sözleşmenin imzalanması bekleniyor.



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