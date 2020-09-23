Ankaragücü'nden Mehmet Ekici açıklaması

Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, Mehmet Ekici'nin transfer gündemlerine geldiğini söyledi.

Ankaragücü'nden Mehmet Ekici açıklaması
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Eylül 2020 02:23
Ankaragücü Başkanı Fatih Mert kişisel twitter hesabından transfer görüşmeleri ile ilgili bilgiler paylaştı.

Başkan Mert, geçtiğimiz gün Fenerbahçe'den ayrılan Alper Potuk'un ardından Mehmet Ekici'nin de gündemlerine geldiğini belirterek, "Mehmet Ekici ismi transfer komitemizde gündeme gelmiştir. Kendisine direk bir teklifimiz ve görüşmemiz olmamıştır." sözlerini kullandı.

Fatih Mert ayrıca takıma forvet takviyesi düşündüklerini ve çalışmaların sürdüğünü belirtti.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için