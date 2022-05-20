Ankaragücü, Süper Lig'e yükselişini kutlayacak

Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen MKE Ankaragücü, bu başarısını 21 Mayıs Cumartesi düzenlenecek etkinlikle kutlayacak.



Spor Toto 1. Lig'in son haftasında 21 Mayıs Cumartesi saat 16.00'da Ankara Keçiörengücü'yle Aktepe Stadı'nda karşılaşacak sarı-lacivertliler, maçın ardından üstü açık otobüsle Ulus'taki 19 Mayıs Stadı'nın arazisine gelecek. Saat 19.10'da başlayacak etkinlikte şarkıcı Demet Akalın yanı sıra davetli sanatçılar konser verecek. Organizasyonda sarı-lacivertli takıma kupası da takdim edilecek.



MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm Ankaralıları kutlamaya çağırarak, şunları kaydetti:



"Yarın Keçiören maçından sonra camiamızın çok önem verdiği yeni yapılacak 19 Mayıs Stadı'nın alanında kutlama yapacağız. Şampiyonluk kupamızı alacağız. Bütün Ankaragücü taraftarları ve Ankaralıları büyük coşkuya, mutlu günümüze bekliyoruz. İnşallah Ankara'ya, taraftarımıza, camiamıza yakışır bir kutlama yapacağız. Bu kutlamayı ileride çocuklarınıza bile anlatacaksınız. Süper Lig öncesi motivasyonumuzu artıracak bir şenlik olacaktır. Bütün camiayı saat 19.10'da 19 Mayıs Stadı'nın alanına bekliyoruz."









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