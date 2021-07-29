Ankaragücü'nden Konyaspor'a geçiş yaptı

Konyaspor, Ankaragücü'nden Arnavutluk Milli Takım futbolcusu Endri Çekiçi'yi transfer etti

Haber; AA, Fotoğraf; Konyaspor.org
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Ankaragücü'nden Konyaspor'a geçiş yaptı
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29 Temmuz 2021 20:29
Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor, geçtiğimiz sezon MKE Ankaragücü'nde forma giyen Arnavutluk Milli Takım oyuncusu Endri Çekiçi'yi kadrosuna kattı.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, merkez orta saha ve sol kanatta oynayabilen Endri Çekiçi ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandı.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen imza törenine, 24 yaşındaki oyuncunun yanı sıra yönetim kurulu üyesi Ali Camgöz katıldı.

Çekiçi, Konyaspor'da 23 numaralı formayı giyecek.


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