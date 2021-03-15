Ankaragücü, Hikmet Karaman ile hayat buldu

MKE Ankaragücü, teknik direktörü Hikmet Karaman'la yakaladığı çıkışla küme düşme hattının üstüne çıktı.



Mustafa Dalcı'nın yerine göreve gelen ve takımı düşme hattında teslim alan Hikmet Karaman, takımıyla çıktığı 6 maçta 11 puan topladı. Son olarak sarı-lacivertliler ligde dün Göztepe'yi 3-0'la geçti.



İlk iki maçta Hes Kablo Kayserispor ve Çaykur Rizespor'la berabere kalan Karaman'ın öğrencileri, daha sonra öne geçtiği maçta Atakaş Hatayspor'a 4-1 kaybetti. Sonraki 3 maçta Galatasaray, Fatih Karagümrük ve Göztepe gibi zorlu rakiplerini yenen MKE Ankaragücü, 29 puana ulaşarak düşme hattının bir basamak yukarısına 17. sıraya yerleşti.



- Karaman daha önce de başardı



Hikmet Karaman, daha önce de 3 kez görev yaptığı MKE Ankaragücü'nü kümede tutmayı başarmıştı.



Daha önce 2006, 2007 ve 2009 yıllarında MKE Ankaragücü'nü çalıştıran Karaman, söz konusu dönemlerde düşme potasında aldığı takımıyla kümede kalmıştı.



Karaman, yine aynı başarıyı tekrarlamak için dördüncü kez geldiği sarı-lacivertlilerle iyi bir başlangıca imza attı.



- Uzun süre sonra galibiyet serisi



MKE Ankaragücü, 2 yılı aşkın bir süre sonra Süper Lig'de 3 maç üst üste kazandı.



Son olarak 21 Ekim-4 Kasım 2018'de üst üste 3 lig maçından galibiyet çıkaran sarı-lacivertliler, daha sonra bu seriyi yakalayamamıştı.



