Anderson Talisca için flaş gelişme!

Beşiktaş son dakika haberleri: Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği Anderson Talisca, Al Nassr'da kadro dışı kaldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Anderson Talisca için flaş gelişme!
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20 Ağustos 2023 13:18
Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Anderson Talisca için bir gelişme yaşandı.

Suudi Arabistan basınında yer alan habere göre, Al Nassr'da forma giyen Brezilyalı yıldızın, teknik direktör Luis Castro tarafından kadro dışı bırakıldığı belirtildi.

BEŞİKTAŞ HABER GÖNDERİLDİ

Arabistan basını daha önce de, 29 yaşındaki futbolcuyu kadrosunda düşünmeyen Al Nassr'ın Beşiktaş'a transfer mesajı yolladığını öne sürmüştü.

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Beşiktaş'ta 2016-2018 yılları arasında kiralık olarak forma giyen Anderson Talisca, siyah-beyazlı forma altında 80 maçta 37 gol attı ve 14 asist yaptı.  



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