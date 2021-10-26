Ancelotti'den Hazard açıklaması: "Şu an Real seviyesinde değil"

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, takımın yıldız isimlerinden Eden Hazard hakkında açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Ancelotti'den Hazard açıklaması: 'Şu an Real seviyesinde değil'
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26 Ekim 2021 21:59
Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, 2-1 kazanılan Barcelona mücadelesini kulübede tamamlayan Eden Hazard ile ilgili konuştu.

Belçikalı futbolcunun hazır olduğunu ancak başka futbolcuları değerlendirdiğini söyleyen Ancelotti, "4-3-3'ün sol kanadında ya da 4-4-2'de santrforun yanında oynayabilir. Oynamaya da hazır ancak başka oyuncuları tercih eden bir koç var" ifadelerini kullandı.

"ŞU AN REAL MADRID SEVİYESİNDE DEĞİL"

Hazard ile ilgili açıklamalarına devam eden İtalyan teknik adam, "Şu an Real Madrid seviyesinde bir yıldız değil çünkü çok fazla sakatlık yaşadı. En iyi formuna zamanla gelecektir. Bu sezon onun en formda halini izleyeceğimize eminim" açıklamalarında bulundu.

"DAYANMAK ZORUNDA"

Deneyimli teknik adam son olarak, "Hazard her şeye sahip bir oyuncu. Kalite, yetenek, motivasyon gibi. Teknik adamların bazen başka futbolcuları kullandığına dayanmak zorunda" şeklinde konuştu.


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