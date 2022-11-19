Anadolu Efes, ligde de kazanıyor!

Anadolu Efes, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında konuk ettiği AYOS Konyaspor Basketbol'u 88-83 yendi.
Karşılıklı basketlerle başlayan müsabakanın 5. dakikasını konuk ekip 13-12 üstün geçti. Eddie'nin içeriden Badzim ve Sulaimon'ın 3 sayı çizgisinin gerisinden skor üreten Konyaspor Basketbol, 7. dakikada 9 sayılık (12-21) üstünlük kurdu. Üstünlüğünü çeyrek sonuna kadar koruyan Konya temsilcisi, ilk 10 dakikalık bölümü 28-23 önde kapattı.
İkinci periyodun başında daha etkili olan Anadolu Efes, 14. dakikada 31-31 beraberliği sağladı. Yaklaşık 2 dakika boyunca rakibinin öne geçmesine izin vermeyen AYOS Konyaspor Basketbol, 16. dakikada Clyburn'un 3 sayılık basketini engelleyemeyince 38-37 geri düştü. Kalan bölümde üstünlüğünü koruyan lacivert-beyazlılar, devre arasına 45-39 önde girdi.
İkinci yarıya hücumda daha etkili başlayan Konyaspor Basketbol, 23. dakikada Murat Göktaş'ın kaydettiği 3 sayılık basketle 48-47 öne geçti. Müsabakada tempo düşük olsa da takımlar hücumlardan boş dönmedi. Üstünlüğün birkaç kez el değiştirdiği mücadelenin üçüncü çeyreğin son bölümünü daha iyi geçiren Anadolu Efes, periyodu 65-62 önde bitirdi.
Son çeyreğe 9-0'lık seriyle giren ev sahibi takım, 32. dakikada skoru 74-62 yaptı. Kalan bölümde AYOS Konyaspor Basketbol'un geri dönüş çabaları sonuç vermedi ve Anadolu Efes mücadeleyi 88-83 kazandı.
Bu sonuçla Anadolu Efes, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 6. maçında 5. galibiyetini aldı. Konyaspor Basketbol ise 7. mücadelede 4. kez mağlup oldu.
Karşılıklı basketlerle başlayan müsabakanın 5. dakikasını konuk ekip 13-12 üstün geçti. Eddie'nin içeriden Badzim ve Sulaimon'ın 3 sayı çizgisinin gerisinden skor üreten Konyaspor Basketbol, 7. dakikada 9 sayılık (12-21) üstünlük kurdu. Üstünlüğünü çeyrek sonuna kadar koruyan Konya temsilcisi, ilk 10 dakikalık bölümü 28-23 önde kapattı.
İkinci periyodun başında daha etkili olan Anadolu Efes, 14. dakikada 31-31 beraberliği sağladı. Yaklaşık 2 dakika boyunca rakibinin öne geçmesine izin vermeyen AYOS Konyaspor Basketbol, 16. dakikada Clyburn'un 3 sayılık basketini engelleyemeyince 38-37 geri düştü. Kalan bölümde üstünlüğünü koruyan lacivert-beyazlılar, devre arasına 45-39 önde girdi.
İkinci yarıya hücumda daha etkili başlayan Konyaspor Basketbol, 23. dakikada Murat Göktaş'ın kaydettiği 3 sayılık basketle 48-47 öne geçti. Müsabakada tempo düşük olsa da takımlar hücumlardan boş dönmedi. Üstünlüğün birkaç kez el değiştirdiği mücadelenin üçüncü çeyreğin son bölümünü daha iyi geçiren Anadolu Efes, periyodu 65-62 önde bitirdi.
Son çeyreğe 9-0'lık seriyle giren ev sahibi takım, 32. dakikada skoru 74-62 yaptı. Kalan bölümde AYOS Konyaspor Basketbol'un geri dönüş çabaları sonuç vermedi ve Anadolu Efes mücadeleyi 88-83 kazandı.
Bu sonuçla Anadolu Efes, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 6. maçında 5. galibiyetini aldı. Konyaspor Basketbol ise 7. mücadelede 4. kez mağlup oldu.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Erşan Kartal, Kaan Büyükçil, Sinem Tetik
Anadolu Efes: Beaubois 19, Ömer Can İlyasoğlu, Clyburn 21, M'Baye 8, Pleiss 17, Erten Gazi 5, Micic 14, Egemen Güven 2, Buğrahan Tuncer 2, Karahan Efeoğlu
AYOS Konyaspor Basketbol: Sulaimon 23, Badzim 15, Eddie 8, Morgan 15, Troy Selim Şav 11, Ramazan Tekin 2, Can Altıntığ, Murat Göktaş 9, Erkin Şenel, Mert Gizir,
1. Periyot: 23-28
Devre: 45-39
3. Periyot: 65-62
Hakemler: Erşan Kartal, Kaan Büyükçil, Sinem Tetik
Anadolu Efes: Beaubois 19, Ömer Can İlyasoğlu, Clyburn 21, M'Baye 8, Pleiss 17, Erten Gazi 5, Micic 14, Egemen Güven 2, Buğrahan Tuncer 2, Karahan Efeoğlu
AYOS Konyaspor Basketbol: Sulaimon 23, Badzim 15, Eddie 8, Morgan 15, Troy Selim Şav 11, Ramazan Tekin 2, Can Altıntığ, Murat Göktaş 9, Erkin Şenel, Mert Gizir,
1. Periyot: 23-28
Devre: 45-39
3. Periyot: 65-62
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