Ampute Milli Takım'da hedef yine zirve: 'Yeni şampiyonluklar için hazırız'

Hamza Yusuf: "En büyük hayalimiz tekrar Dünya Kupasını kazanmak"

Ampute Futbol Milli Takımı, genç ve tecrübeli futbolcularla yeni başarılar kazanmak için çalışmalarını sürdürüyor.Polonya'da düzenlenecek özel turnuva öncesinde Kırşehir'de kampa giren Ampute Futbol Milli Takımı, Kırşehir Ahi Stadı Tesislerinde çalışmalarını sürdürüyor.Ampute Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü İsmail Temiz, AA muhabirine, genç ve tecrübeli oyuncuların kaynaşması için Polonya'daki turnuvanın önemli olduğunu söyledi.Eylülde Trabzon'da düzenlenecek 2025 Uluslar Ligi Şampiyonası ve 2026'da Kosta Rika'da gerçekleştirilecek Dünya Kupası'na iyi şekilde gitmek istediklerini dile getiren Temiz, sporda şampiyon olmanın zor ama şampiyon kalabilmenin daha zor olduğunu ifade etti.Ay-yıldızlı takımın kadro yapısına değinen Temiz,dedi.Takımda 17 ile 33 yaş arasında oyuncuların olduğunu anlatan Temiz, şöyle konuştu:Genç oyunculardan Hamza Yusuf Ersen da milli takımın şu an zirvede olduğunu belirterek, Balkan, Avrupa ve dünya şampiyonlukları bulunduğunu hatırlattı.Milli takımda kalıcı olmak için çalışacağını anlatan Hamza Yusuf,diye konuştu.Milli futbolcu Halil İbrahim Esen ise en önemli hedeflerinin Dünya Kupası'nda yeniden şampiyonluk olduğunu ifade etti.Takımdaki tecrübeli oyunculardan yeni şeyler öğrendiklerini dile getiren Halil İbrahim,ifadelerini kullandı.