Amorim'den eleştirilere yanıt: 'Konuşma zamanı değil, gösterme zamanı'

Manchester United Teknik Direktörü Ruben Amorim, son dönemdeki sonuçların ardından kendisine yöneltilen eleştirilere yanıt verdi.

Basın toplantısında konuşan Portekizli teknik adam, geçmişe değil, bugüne odaklandığını vurguladı.

Amorim, "Bu eleştiriler normal. Sonuçlardan kaçamazsınız. Evet, geçen sezondan kalan bir yük var ama benim için geçen sezonun artık bir önemi yok. Bu sezon altı maç oynadık ve üçünü kaybettik. Sistemle ilgisi yok. İnsanların farklı görüşleri olması gayet doğal." ifadelerini kullandı.

Takımın sahadaki pozisyonlarından ziyade istikrara ihtiyaç duyduğunu belirten Amorim, "Konuşma zamanı değil, gösterme zamanı. Bu sezon oynanan maçlar tamamen farklı. Saha içindeki dizilişle ilgili değil bu. Şu an söyleyecek hiçbir şeyim yok. Benim işim takımı hazırlamak. Her gün aynı şekilde, aynı ciddiyetle çalışmaya devam etmeliyiz." şeklinde konuştu.

Manchester United Teknik Direktörü Ruben Amorim, üst üste alınan kötü sonuçlar sonrası gelen eleştirilere, "Konuşma değil, gösterme zamanı" sözleriyle yanıt verdi.