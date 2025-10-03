03 Ekim
Antalyaspor-Rizespor
20:00
03 Ekim
Trabzonspor-Kayserispor
20:00
03 Ekim
Boluspor-Esenler Erokspor
20:00
03 Ekim
Arca Çorum FK-Manisa FK
20:00
03 Ekim
Hoffenheim-FC Köln
21:30
03 Ekim
Bournemouth-Fulham
22:00
03 Ekim
Osasuna-Getafe
22:00
03 Ekim
Verona-Sassuolo
21:45
03 Ekim
Paris FC-Lorient
21:45
03 Ekim
NAC Breda-FC Groningen
21:00

Amorim'den eleştirilere yanıt: "Konuşma zamanı değil, gösterme zamanı"

Manchester United Teknik Direktörü Ruben Amorim, üst üste alınan kötü sonuçlar sonrası gelen eleştirilere yanıt verdi.

calendar 03 Ekim 2025 16:27
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Manchester United Teknik Direktörü Ruben Amorim, son dönemdeki sonuçların ardından kendisine yöneltilen eleştirilere yanıt verdi.
 
Basın toplantısında konuşan Portekizli teknik adam, geçmişe değil, bugüne odaklandığını vurguladı.
 
Amorim, "Bu eleştiriler normal. Sonuçlardan kaçamazsınız. Evet, geçen sezondan kalan bir yük var ama benim için geçen sezonun artık bir önemi yok. Bu sezon altı maç oynadık ve üçünü kaybettik. Sistemle ilgisi yok. İnsanların farklı görüşleri olması gayet doğal." ifadelerini kullandı.
 
Takımın sahadaki pozisyonlarından ziyade istikrara ihtiyaç duyduğunu belirten Amorim, "Konuşma zamanı değil, gösterme zamanı. Bu sezon oynanan maçlar tamamen farklı. Saha içindeki dizilişle ilgili değil bu. Şu an söyleyecek hiçbir şeyim yok. Benim işim takımı hazırlamak. Her gün aynı şekilde, aynı ciddiyetle çalışmaya devam etmeliyiz." şeklinde konuştu.
 
Manchester United Teknik Direktörü Ruben Amorim, üst üste alınan kötü sonuçlar sonrası gelen eleştirilere, "Konuşma değil, gösterme zamanı" sözleriyle yanıt verdi.
 
 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
3 Trabzonspor 7 4 2 1 9 6 14
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Beşiktaş 6 4 0 2 11 8 12
6 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
7 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
8 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
9 Antalyaspor 7 3 1 3 7 8 10
10 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
13 Rizespor 6 1 2 3 4 9 5
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 7 0 5 2 5 13 5
16 Gençlerbirliği 7 1 1 5 5 10 4
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 7 0 2 5 4 12 2
