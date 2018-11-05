  •  
    Fransızlar Valbuena'yı Mbappe'in yanına aldı
  •  
    İşte Terim'in soyunma odasındaki o konuşması
  •  
    'Skrtel, Şaş'ı döve döve Adana'ya götürür ve..
  •  
    FIFA19'u sallayan yıldız! "En pahalı 25 futbolcu"
  •  
    Terim raporunu verdi; "Görmek dahi istemem"

Alvaro Negredo: ''Beşiktaş'tan ayrılmak zordu ama...''

Birleşik Arap Emirlikleri takımı Al-Nasr'da ligde 6 maçta 6 gol atan Beşiktaş'ın eski forveti Alvaro Negredo, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Alvaro Negredo: ''Beşiktaş'tan ayrılmak zordu ama...''
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Kasım 2018 18:38
Birleşik Arap Emirlikleri'nde Al-Nasr takımında forma giyen Beşiktaş'ın eski forveti Alvaro Negredo, İspanyol basınına konuştu.

Ligde 6 maçta 6 gol atarak harika bir başlangıç yapan Negredo, ''Yeni bir ülkeye gelmenin her zaman zorlukları vardır. Ama burada herkes beni ve ailemi mutlu etmeye çalışıyor. Bize burada çok güzel davranıyorlar. Dubai'ye gelmenin bazı riskleri vardı ama işler şu ana kadar gayet iyi gidiyor. Takım da maçları kazanmaya başladı ve ligde ilerliyoruz.'' şeklinde konuştu.

''BEŞİKTAŞ'TAN AYRILDIM ÇÜNKÜ...''

Sezon başında Beşiktaş'tan ayrılığı hakkında da konuşan 33 yaşındaki futbolcu, ''Beşiktaş'tan ayrılmak çok zor bir karardı. Ancak hem gelen teklif çok iyiydi hem de kulüp ayrılığın en iyi karar olduğunu belirtti. Şimdi geriye dönüp baktığımda Al-Nasr'a geldiğim için mutlu olduğumu görüyorum.'' sözlerini kullandı.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için