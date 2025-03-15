Altınordu evinde Batman Petrolspor'a karşı

2. Lig Beyaz Grup'ta 4'üncü sıradaki Altınordu pazar günü evinde zirve takipçisi Batman Petrolspor'la kozlarını paylaşacak.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Altınordu evinde Batman Petrolspor'a karşı
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15 Mart 2025 14:47
2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde Beykoz Anadoluspor'la 1-1 berabere kaldıktan sonra geçen hafta deplasmanda Fethiyespor'a 1-0 yenilerek zirve yarışında yara alan 4'üncü sıradaki Altınordu pazar günü evinde zirve takipçisi Batman Petrolspor'la kozlarını paylaşacak.

Metin Oktay Yerleşkesi Serpil Hamdi Tüzün Sahası'nda saat 14.00'te başlayacak 27'nci hafta mücadelesini Erdal Yılmaz yönetecek.

Müsabakanın biletleri 250 TL'den satılacak. İzmir ekibinde sarı kart cezalısı Uğur ve sakatlanan Görkem forma giyemeyecek. Hafif sakatlığı bulunan Mete'nin durumu maç saatinde netleşecek. Cezası sona eren Yusuf ise görev yapabilecek.

Ligde 48 puanı bulunan Altınordu, 58 puanlı Batman takımının 6 haftalık galibiyet serisini sona erdirmeyi hedefliyor.

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