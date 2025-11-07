07 Kasım
Gençlerbirliği-Başakşehir
20:00
07 Kasım
Sarıyer-Vanspor FK
1-026'
07 Kasım
Bodrum FK-İstanbulspor
17:00
07 Kasım
Werder Bremen-Wolfsburg
22:30
07 Kasım
Elche-Real Sociedad
23:00
07 Kasım
Pisa-Cremonese
22:45
07 Kasım
Paris FC-Rennes
22:45
07 Kasım
FC Twente-Telstar
22:00
07 Kasım
Greuther Fürth-Preussen Muenster
20:30
07 Kasım
Dynamo Dresden-Nürnberg
20:30
07 Kasım
FCV Dender EH-Zulte Waregem
22:45
07 Kasım
Estoril-Arouca
23:15

Altay'ın yeni gol umudu Ünal

Altay'da genç santrfor Ünal Alihan Kavlak, formayı kaptı. Teknik direktör Yusuf Şimşek'in son haftalarda ilk 11'de görev verdiği 19 yaşındaki oyuncu, Balıkesirspor maçı öncesi yine ilk 11'in en güçlü adayı.

calendar 07 Kasım 2025 13:28
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren Altay'da altyapıdan yetişen santrfor Ünal Alihan Kavlak, siyah-beyazlı takımın yeni santrforu oldu. Teknik direktör Yusuf Şimşek, görevde olduğu ilk 4 karşılaşmada ileri uçta 44 yaşındaki forvet Murat Uluç'u ilk 11'de oynattı.

Bu periyotta oynanan Eskişehirspor maçında Ünal'ı kadroya almayan teknik direktör Şimşek, Bornova 1877 deplasmanında 19 yaşındaki futbolcuyu 84'üncü dakikada oyuna aldı.

Altay'ın evinde 4-1 kaybettiği Söke 1970 müsabakasını kulübede tamamlayan Ünal, Tire 2021 FK deplasmanında ikinci yarının başında oyuna girdi. Teknik patron Yusuf Şimşek, son 2 haftada ilk 11'de sahaya sürdüğü genç krampona Karşıyaka derbisinde 82 dakika, Kütahyaspor deplasmanında 90 dakika şans verdi. Usta golcü Murat Uluç ise bu 2 karşılaşmada yedek soyundu. Ünal'ın pazar günü İzmir'de oynanacak Balıkesirspor maçında yine 11'de yer alması bekleniyor.


TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Fenerbahçe 11 7 4 0 21 8 25
3 Trabzonspor 11 7 3 1 17 7 24
4 Samsunspor 11 5 5 1 17 11 20
5 Göztepe 11 5 4 2 13 6 19
6 Gaziantep FK 11 5 3 3 15 18 18
7 Beşiktaş 11 5 2 4 18 15 17
8 Konyaspor 11 4 2 5 18 18 14
9 Alanyaspor 11 3 5 3 11 11 14
10 Başakşehir 11 3 4 4 12 9 13
11 Rizespor 11 3 4 4 12 14 13
12 Antalyaspor 11 4 1 6 12 20 13
13 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
14 Kasımpaşa 11 2 4 5 11 15 10
15 Kayserispor 11 1 6 4 11 24 9
16 Gençlerbirliği 11 2 2 7 10 16 8
17 Eyüpspor 11 2 2 7 6 14 8
18 Karagümrük 11 1 1 9 10 23 4
