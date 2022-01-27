Altay'da Serkan Özbalta dönemi!

Mert Nobre ile yollarını ayıran Altay'da teknik direktörlük görevine Serkan Özbalta getirildi.

Haber; Sporx.com
Abone Ol
Altay'da Serkan Özbalta dönemi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Ocak 2022 17:56
Süper Lig ekiplerinden Altay, yeni teknik direktörünü resmen açıkladı.

Siyah - beyazlılarda Mert Nobre'nin ayrılığı sornasında göreve Serkan Özbalta getirildi.

Altay, Özbalta ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

Altay'dan yapılan açıklama şu şekilde;

Siyah-beyazlı ekibimizin 1999-2000 sezonundaki Süper Lig kadrosunda futbolcu olarak görev yapan genç teknik adam ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladık.

Keçiörengücü'nü 2018-2019, Manisa FK'yı 2020-2021 sezonlarında TFF 1. Lig'e çıkaran Serkan Özbalta, 2002'de futbolcu olarak veda ettiği Altay'a 20 sene aradan sonra "Teknik Direktör" olarak döndü. Serkan Özbalta ile siyah-beyazlı ekibin yolları 1999 yılında kesişti. O sezon Erzincanspor'dan transfer edilen Özbalta, Altay U21 Takımı'nda forma giydi. Sonrasında Mersin İY, Keskinspor, Seyhan Belediyespor'a kiralanan Özbalta, 1999-2000'de ise Altay'ın Süper Lig'deki kadrosunda görev yaptı.

Keçiörengücü'nü evinde maç kaybetmeden, Manisa FK'yı ise namağlup unvanı ve gol rekorlarıyla TFF 2. Lig şampiyonu yapan Özbalta, Altay ile sözleşme imzalayıp Antalya kampına katılmak için yola çıktı. Süper Lig'i, siyah-beyazlı kulübü ve takımı yakından tanıdığını vurgulayan Özbalta, "20 yıllık bir aradan sonra Altay'a dönmek çok güzel bir duygu. Burası, Büyük Altay. Her zaman, her şartta, her zorluğu aşacak güce sahip. Lig, bugün bizim için yeniden başlıyor" vurgusu yaptı.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.