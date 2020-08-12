Altay, Armand Gnanduillet'i transfer etti

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay, Armand Gnanduillet'i kadrosuna kattı.



Altay Spor Kulübünden yapılan açıklamaya göre Fildişi Sahilli forvet ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.



Gnanduillet, kendisini Altaylı yapan imzayı kulüp asbaşkanı Barış Ekmekçioğlu ve profesyonel şube sorumlusu Hilmi Bozok ile attı.



