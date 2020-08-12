Altay, Armand Gnanduillet'i transfer etti

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay, Armand Gnanduillet'i kadrosuna kattı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Altay, Armand Gnanduillet'i transfer etti
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12 Ağustos 2020 15:21
TFF 1. Lig ekiplerinden Altay, Armand Gnanduillet'i kadrosuna kattı. 

Altay Spor Kulübünden yapılan açıklamaya göre Fildişi Sahilli forvet ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Gnanduillet, kendisini Altaylı yapan imzayı kulüp asbaşkanı Barış Ekmekçioğlu ve profesyonel şube sorumlusu Hilmi Bozok ile attı.



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