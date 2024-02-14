Almanya'da Fenerbahçe Opet'e dev ilgi: Kapalı Gişe!

Fenerbahçe Opet'in Allianz MTV Stuttgart kadın voleybol takımıyla deplasmanda oynayacağı maç Alman kulübünün tarihinde ilk kez kapalı gişe oynanacak.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Almanya'da Fenerbahçe Opet'e dev ilgi: Kapalı Gişe!
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14 Şubat 2024 12:32
Son güncelleme 14 Şubat 2024 12:37
Fenerbahçe Opet'in CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Allianz MTV Stuttgart ile Almanya'da oynanacağı maçın tüm biletlerinin satıldığı açıklandı.

Stuttgart kulübü, daha önce hiç bu denle büyük bir ilgi olmadığını vurguladı ve maç biletlerinin çıktığı gün tükendiğini duyurdu.

Stuttgart Genel Direktörü Aurel Irion, 20 Şubat Salı günü oynanacak maçla ilgili olarak, "Tabii ki bu harika bir şey. Ancak, böyle bir talep beklemiyorduk. Taraftarlarımızın Şampiyonlar Ligi için heyecanlı olduğunu biliyoruz." açıklamasını yaptı.

Stuttgart'ın maçlarını oynadığı Scharrena 2019 kapasiteli ve Stuttgart futbol takımının maçlarını oynadığı MHPArena'nın bir tribünün alt katında bulunuyor.

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