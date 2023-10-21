Allegri'den Fagioli açıklaması: "Destek verilmeli"

Juventus Teknik Direktörü Massimiliano Allegri, yasa dışı bahis oynadığı için 7 ay futboldan men edilen Nicolo Fagioli ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Allegri'den Fagioli açıklaması: 'Destek verilmeli'
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21 Ekim 2023 17:38
Juventus Teknik Direktörü Massimiliano Allegri, yasa dışı bahis oynadığı için 7 ay futboldan men edilen Nicolo Fagioli için konuştu.

Allegri, yaptığı açıklamada, "Fagioli ile konuştum. Onun için kolay bir durum değil. Kulübün ve oyuncuların onun yanında olduğunu çok iyi biliyor. Onu bekliyoruz. Bu ayları kendini toparlamak için kullanmak zorunda kalacak. Onun 23 yaşındaki bir çocuk olduğunu unutmamalıyız. Ona destek olmamız gerekir." dedi.

Bahis soruşturmasına katılan oyuncularla ilgili ise Allegri, "Fagioli dışında Juventus'un parçası olmayan diğer oyuncular hakkında konuşamam. Nicolo için kariyerine devam edecek 7 aylık bir yol var. Bu 7 ay onun atletik durumunu korumasına yardımcı olmalı." ifadelerini kullandı.

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