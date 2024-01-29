Aliağa Futbol yenilmez armada

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta dün evinde Edirnespor'la 0-0 berabere kalarak lider Kepezspor'la arasındaki puan farkı 3'e yükselen zirve takipçisi Aliağa Futbol, profesyonel liglerdeki namağlup tek takım konumuna gelerek teselli buldu.
Ligde dün oynanan müsabakalarda 3'üncü Grup lideri Karaköprü Belediyespor ve 4'üncü Grup lideri Adana 1954 rakiplerine yenilerek namağlup ünvanlarını kaybetti.
İzmir temsilcisi profesyonel liglerde mücadele eden 136 takım arasında yenilgi yüzü görmeyen tek ekip olarak alkış topladı.
Sarı-siyahlılar oynadığı 15 maçta 10 galibiyet, 5 beraberlik elde ederken, bu periyotta 26 gol atıp, 7 gol yedi.
Aliağa ekibinde kırmızı kart gören Berke'nin yanı sıra sarı kart gören Doğukan ve Mehmet Uysal, İnegöl Kafkasspor deplasmanı öncesi cezalı duruma düştü.
Ligde dün oynanan müsabakalarda 3'üncü Grup lideri Karaköprü Belediyespor ve 4'üncü Grup lideri Adana 1954 rakiplerine yenilerek namağlup ünvanlarını kaybetti.
İzmir temsilcisi profesyonel liglerde mücadele eden 136 takım arasında yenilgi yüzü görmeyen tek ekip olarak alkış topladı.
Sarı-siyahlılar oynadığı 15 maçta 10 galibiyet, 5 beraberlik elde ederken, bu periyotta 26 gol atıp, 7 gol yedi.
Aliağa ekibinde kırmızı kart gören Berke'nin yanı sıra sarı kart gören Doğukan ve Mehmet Uysal, İnegöl Kafkasspor deplasmanı öncesi cezalı duruma düştü.