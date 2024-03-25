Aliağa Futbol 10 gollü galibiyetle zirvede

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'taki ilk yılında Kepezspor'la sezon başından beri amansız bir şampiyonluk yarışında olan Aliağa Futbol, kurtuluş umudu çok az olan sonuncu Tarsus İdman Yurdu'nu evinde tüm liglerde sezonun gol rekoru olup sahalarımızda çok ender rastlanacak şekilde 10-1 yenerek zirveye çıktı.

Henüz 2'nci dakikada 10 kişi kalmasına rağmen Mehmet Uysal'ın 4, Berke Bıyık'ın 2, Oktay, Enes, Mithat ve Ahmet Uzun'un birer golüyle rakibine gol olup yağan Aliağa ekibi liderliği averajla devraldı.

Oynadığı 24 maçta 17 galibiyet, 7 beraberlikle Türkiye'deki profesyonel liglerin bu sezon namağlup tek takımı olmayı sürdüren Aliağa, şampiyonluk yarışında 58 puan ve 38 gol averajıyla 36 averajı bulunan Kepez'i solladı.

Liderliği aylar sonra tekrar devralan Aliağa'nın bitime 4 maçı kalırken, Kepez ise 5 maç oynayacak. Yarışta puan eşitliği durumunda iki takımın ikili averajları ise eşit.