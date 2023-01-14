Ali Sami Yen'de 100: Juan Mata

Galatasaray'ın İspanyol yıldızı Juan Mata, Nef Stadyumu'nda gol atan 100. Galatasaray oyuncusu oldu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Ali Sami Yen'de 100: Juan Mata
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14 Ocak 2023 12:25
Galatasaray'ın deneyimli futbolcusu Juan Mata, Atakaş Hatayspor'a karşı 2 gol kaydetti.

Mata, karşılaşmanın 45+4. ve 45+6. dakikalarında rakip fileleri havalandırdı. 34 yaşındaki futbolcu böylece bu sezon Süper Lig'deki gol sayısını da 3'e çıkardı. İspanyol futbolcu ayrıca Nef Stadyumu'nda sarı-kırmızılı formayla gol atan 100. farklı futbolcu oldu.

Orta sahada Dries Mertens'in yokluğunda oynayan Juan Mata, ligde 8 maç sonra 11'de görev aldı.

Mata 70. dakikada yerini Yunus Akgün'e bıraktı.

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