Ali Sami Yen'de 100: Juan Mata

Galatasaray'ın deneyimli futbolcusu Juan Mata, Atakaş Hatayspor'a karşı 2 gol kaydetti.



Mata, karşılaşmanın 45+4. ve 45+6. dakikalarında rakip fileleri havalandırdı. 34 yaşındaki futbolcu böylece bu sezon Süper Lig'deki gol sayısını da 3'e çıkardı. İspanyol futbolcu ayrıca Nef Stadyumu'nda sarı-kırmızılı formayla gol atan 100. farklı futbolcu oldu.



Orta sahada Dries Mertens'in yokluğunda oynayan Juan Mata, ligde 8 maç sonra 11'de görev aldı.



Mata 70. dakikada yerini Yunus Akgün'e bıraktı.





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