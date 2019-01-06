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Ali Koç'tan Londra'da dev anlaşma: 120 milyon Euro!

Londra'da yapılan anlaşmaya göre; Fenerbahçe'ye sağlanacak 120 milyon euroluk kredinin ilk dilimi olan 40 milyon euro serbest bırakıldı. Bunun için 3 yıllık yayın gelirleri temlik edildi. İhtiyaç olmazsa diğer bölüm kullanılmayacak.

Kaynak: Akşam
Ali Koç'tan Londra'da dev anlaşma: 120 milyon Euro!
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06 Ocak 2019 09:29
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, uzun süredir Londra'da bulunmasının nedeni anlaşıldı. Koç'un bu temaslarının transfer çalışması değil, aksine sıcak para kaynağı sağlama girişimleri olduğu ortaya çıktı.

Sezon başından beri kulübün mali sıkıntılarını çözmeye çalışan, kendi şirketlerinden yüklü sponsorluk anlaşmaları imzalayan Koç, buna rağmen darboğazı aşamamıştı.

Kanarya'ya son iyi haber ise Londra'dan geldi. Fenerbahçe'nin, İngiltere'deki futbol kulüplerine kredi sağlayan bir şirket olarak bilinen London Football Exchange (LFE) ile anlaşmaya vardığı belirtildi.

İHTİYAÇ OLURSA 80 MİLYON DAHA

Anlaşmaya göre; Sarı-Lacivertli kulübe ilk etapta 40 milyon euroluk bir kaynak girişi sağlanacak. Bu para, Fenerbahçe'nin kısa vadeli finansal borçlarının ve transfer giderlerinin karşılanmasında kullanılacak.

Toplam 120 milyon euroluk kaynağın ihtiyaç olması halinde diğer 80 milyon euroluk bölümü de kullanılacak. Ancak F.Bahçe yönetimi zorda kalmadıkça bu kaynağı kullanmak istemiyor.

Kredi anlaşmasına karşılık teminat olarak 3 yıllık yayın gelirlerinin gösterildiği de bildirildi.

TÜRKİYE'DEKİ ANLAŞMAYA BAĞLI

Fenerbahçe'nin kredi anlaşmasını böyle esnek şekilde yapmasının nedeni, TFF ile Bankalar Birliği arasında imzalanan finansman anlaşması.

Türkiye'deki şartların, Fenerbahçe için daha avantajlı olması durumunda Sarı-Lacivertliler, Bankalar Birliği'nden sağlanacak krediyi kullanacak ve İngiltere'de anlaşma yapılan miktarın 80 milyonluk kısmı çekilmeyecek.

Ancak Türkiye'deki şartlar mali açıdan daha avantajlı olmazsa, Kanarya kredinin tamamını kullanmak niyetinde.

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