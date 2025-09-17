Ali Koç'tan Hakan Çalhanoğlu açıklaması!

Fenerbahçe Başkanı ve Başkan adayı Ali Koç, TRT Spor'a konuk olduğu canlı yayında Hakan Çalhanoğlu gündemi hakkında açıklamalarda bulundu.
"FENERBAHÇE'YE GELMESİNİN MÜMKÜN OLDUĞUNU SÖYLEDİLER"
Gerçekleşmeyen Hakan Çalhanoğlu transferi hakkında konuşan Ali Koç, "İki eski futbolcu, mevcut hoca, sevdiğim saydığım duayen eski futbolcu... Bana telefon ettiler. Özel konuşmalar. Hakan Çalhanoğlu müsait, sizin ihtiyacınız olan profil dediler. Galatasaray onu istiyor, o Galatasaray'ı istiyor, ne alaka dedim. Galatasaray'ın olmadığını, Fenerbahçe'ye gelmesinin mümkün olduğunu söylediler. Ben de konuştum. Bizim aklımızda olan bir şey değil. 'Galatasaraylısın, Galatasaray'a gitmek istiyorsun, bize fayda sağlar mısın, sağlarsın, olana kadar gizli kalacak, bugünden yarına bitecek bir şey değil, sidik yarışına girmeyiz' dedim. Daha rakam falan konuşmadık. Ver menajerinin numarasını dedim, bir cumartesiydi, pazartesi İstanbul'a gelecekti. Kendisinin söylediklerini söylemeyeceğim, kendisinden izin almadım çünkü. Hakan'ın ağzından bir şeyler söylendi. Kendisini aradım 'Böyle bir şey söyledin mi, açıklama yapmam lazım' dedim, 'Söylemedim' dedi. İhtimal vermiyordum, olması gerektiğine de inanmıyordum. Futbol aklın güvendiğim birkaç kişi deyince bir baktık. Menajerinin falan tavrı hiç bize göre değildi. Nasıl sizdi bilmiyorum, benden sızmaz." dedi.
