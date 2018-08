Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Video Yardımcı Hakem Sistemi (VAR) ile ilgili açıklamalarda bulundu.VAR'ın Türk futboluna olumlu anlamda katkı yapacağına inandığını söyleyen Ali Koç, "VAR, doğru ve iyi bir yatırım. Meyvesini verecektir. Türk futbolunun değerini her anlamda arttırmamız lazım. Marka değerine katkı sağlayacak her konuda ilerleme sağlamalıyız. Teknolojiyi her işte kullanabiliriz. Dünya Kupası'nda faydalarını gördük. Süper Lig'e de katkı sağlayacağını düşünüyorum. VAR için sabırlı olmamız lazım. En az 100 maç gerekiyor. 100 maç ne demek, en az 11 hafta. Mecburen de tercihen de sabretmeliyiz. Geçen sene her kulüp, hakemlerle ilgili sıkıntılarını dile getirdiler. Bunlar da spor programlarına taşınıyordu ve bu olumsuz durum taraftara kadar uzanıyordu. VAR, bu olumsuz durumu minimuma indirecektir. maçlar 3-5 dakika uzayacak ve hatalar ortadan kalkacaksa, sorun olacağını düşünmüyorum. Bütün dünya buraya gidiyor. Gelişmiş ligler, bu teknolojiyi kullanacak." dedi.Kulüpler Birliği Vakfı olarak ortaklaşa işler yapmaları hakkında da konuşan Ali Koç, "Türk futbolunun gelişmesi ve sorunları çözmesi gerekiyor. Kulüpler olarak ortak şekilde sorunları çözmeliyiz. Pazar ve marka değerimizi arttırmalıyız. Hep beraber masanın etrafında toplanarak dertleri çözmeliyiz. Medeni insanlar oturur, dertleşir ve sorunlarını çözerler." ifadelerini kullandı.