Alexis Beka Beka'da son detaylar

Türk kulüplerine 7 Nisan'a kadar Ukrayna ve Rusya'dan transfer yapma izni verilmesinin ardından Başakşehir, ismi Galatasaray'la da anılan Alexis Beka Beka transferini son aşamaya getirdi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Alexis Beka Beka'da son detaylar
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26 Mart 2022 11:41
Ukrayna-Rusya savaşı sonrası TFF transfer talimatında değişikliğe giderken Türk kulüplerine 7 Nisan'a kadar transfer yapma izni verilmişti. Bu süreci en hareketli geçiren takımlardan biri ise Başakşehir oldu.

Turuncu-Lacivertliler, ismi bir süredir Galatasaray 'la da anılan Lokomotiv Moskovalı Alexis Beka Beka'yı gündemine aldı. Rusya ekibinde forma giyen 20 yaşındaki Alexis Beka Beka'nın İstanbul'da Başakşehir yöneticileriyle bir görüşme yaptığı ifade edildi.

Rakam üzerinde son pürüzlerin giderildikten sonra anlaşmanın tamamlanması bekleniyor.

20 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu, bu sezon Lokomotiv Moskova ile toplamda 17 maçta forma giydi ve 3 asist yaptı.

Savunmaya da takviye yolda

Başakşehir transferde savunmanın göbeğine de bir takviye yapmak istiyor. Bu doğrultuda Ukrayna ve Rusya'dan ayrılacak oyuncular üzerinde görüşmeler sürüyor.

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