'Alexander Sörloth, Türkiye'ye dönebilir'

Almanya Ligi takımlarından Leipzig'de geleceği belirsiz olan Alexander Sörloth için Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş'ın ilgisi bulunuyor.



Alman basını, kadrosuna iyi bir golcü transferi yapmak isteyen Fenerbahçe'nin Alexander Sörltoh transferinde oldukça ciddi olduğunu öne sürdü.



Leipzig'i yakından takip eden Alman gazeteci Guido Schafer, TRT Spor'a Alexander Sörloth hakkında açıklamalarda bulundu. Schafer, "Teknik direktör Jesse March, Sörloth'un antrenmanlardaki formunu beğendi ancak kulübün beklentilerini karşılayamayacak bir profi̇lde gördü. Bu gelişme sonrası Leipzig oyuncuyu bonservisiyle vermeye karar verdi. 15 milyon euro gi̇bi bir beklentileri var. Sörloth'un ilk tercihi Avrupa'da kalmak istiyor. Oyuncuyla ilgilenen takımlar var ancak Leipzig şu an sadece Türk temsilcileriyle görüşme halinde" ifadelerini kullandı.



Leipzig'in Montpellier'e 2-1 yenildiği karşılaşmada forma giyen ve Alman ekibinin tek golünü atan Alexander Sörloth için önümüzdeki hafta önemli gelişmeler yaşanması bekleniyor.



