Alexander Sörloth, Fenerbahçe maçını bekliyor

Trabzonspor'un golcüsü Alexander Sörloth, Fenerbahçe maçında fileleri havalandırmak istiyor.

Alexander Sörloth, Fenerbahçe maçını bekliyor
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15 Haziran 2020 09:16
Ligde attığı 19 golle krallık yarışında zirvede yer alan ancak son 5 maçı boş geçen Alexander Sörloth, Fenerbahçe maçına özel hazırlandı.

Fenerbahçe'ye rakip olduğu 3 maçın 2'sinde ağları sarsmayı başaran ve derbi zaferlerinde büyük rol oynayan Norveçli forvet, salı akşamı Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında hem suskunluğunu bozmayı hem de Bordo-Mavililer'i finale taşımayı hedefliyor.

İdmanlarda gol şov yapan 24 yaşındaki futbolcu kritik sınavda teknik heyetin de en güvendiği isimlerin başında geliyor.



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