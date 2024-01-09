Alanyaspor - MKE Ankaragücü maçının hakemi Direnç Tonusluoğlu, yoğun yağmur sonrası 75. dakikada oyunu durdurdu ve topun sekip sekmediğini kontrol etti.



İki takımın da maçla ilgili görüşünü alan hakem Tonusluoğlu, karşılaşmanın devam etmesini istedi. pic.twitter.com/nJiIDKaytX



— Sporxtv (@sporxtv) January 9, 2024

Süper Lig'in 16. haftasında Alanyaspor ile MKE Ankaragücü karşı karşıya geldi. Kırbıyık Holding Stadyumu'ndaki maçta kazanan çıkmadı ve maç 1-1 sona erdi.Alanyaspor, 48. dakikada Jure Balkovec ile öne geçti. MKE Ankaragücü bu gole, 68. dakikada Uros Radakovic ile karşılık verdi.MKE Ankaragücü'nde Efkan Bekiroğlu 43. dakikada, Alanyaspor'da Leroy Fer ise 59. dakikada kırmızı kart görerek takımlarını 10 kişi bıraktı.Alanya'daki maçta ikinci yarıda etkili olan yağmur dikkat çekti. Maçın hakemi Direnç Tonusluoğlu, 75. dakikada oyunu durdurdu ve topun sekip sekmediğini kontrol etti. Hakem Tonusluoğlu, iki tarafın da görüşlerini aldıktan sonra maçın devam etmesini istedi.Bu sonucun ardından Alanyaspor 22, MKE Ankaragücü 21 puana yükseldi.Alanyaspor, ligde bir sonraki maçında Başakşehir deplasmanına gidecek. Ankaragücü, sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak.15. dakikada MKE Ankaragücü'nün sağ kanattan geliştirdiği atakta Morutan'ın ceza sahası içerisine ortaladığı pasta, topa gelişine vuran Efkan Bekiroğlu'nun şutunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.35. dakikada MKE Ankaragücü'nün merkezden geliştirdiği atakta Macheda'nın pasıyla topla buluşan Efkan Bekiroğlu'nun ceza sahası yayından vurduğu sert şutta, top kale direğinin dibinden dışarıya gitti.45+2. dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Oğuz Aydın'ın ceza sahasına gönderdiği ortada, topa iyi yükselen Cordova'nın kafa vuruşunu kaleci Bahadır Güngördü kurtardı.Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.