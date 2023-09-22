Al Hilal taraftarı çıldırdı, Jorge Jesus'u hedef aldı!

Ligin son sıralarındaki takım olan Damak FC ile berabere kalan Al Hilal'de, maçın bitiş düdüğüyle birlikte Jorge Jesus'a taraftarlar tepki gösterdi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Imago
Abone Ol
Al Hilal taraftarı çıldırdı, Jorge Jesus'u hedef aldı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Eylül 2023 12:15
Suudi Arabistan Pro Ligi'nde Al Hilal, deplasmanda Damak FC'ne konuk oldu. Maçın ilk anlarında 1-0 öne geçen Jorge Jesus'un takımı Al Hilal, 68'de yediği golle karşılaşmadan 1-1'lik skorla ayrıldı.

Mücadelenin bitiş düdüğüyle soyunma odasına yönelen Jorge Jesus'a taraftarlar tepki gösterdi.

Taraftarlar tecrübeli çalıştırıcıyı istifaya davet etti.

Al Hilal, Suudi Arabistan liginde 17 puanla ikinci sırada bulunuyor.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery