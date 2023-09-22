Al Hilal taraftarı çıldırdı, Jorge Jesus'u hedef aldı!

Suudi Arabistan Pro Ligi'nde Al Hilal, deplasmanda Damak FC'ne konuk oldu. Maçın ilk anlarında 1-0 öne geçen Jorge Jesus'un takımı Al Hilal, 68'de yediği golle karşılaşmadan 1-1'lik skorla ayrıldı.
Mücadelenin bitiş düdüğüyle soyunma odasına yönelen Jorge Jesus'a taraftarlar tepki gösterdi.
Taraftarlar tecrübeli çalıştırıcıyı istifaya davet etti.
Al Hilal, Suudi Arabistan liginde 17 puanla ikinci sırada bulunuyor.
Mücadelenin bitiş düdüğüyle soyunma odasına yönelen Jorge Jesus'a taraftarlar tepki gösterdi.
Taraftarlar tecrübeli çalıştırıcıyı istifaya davet etti.
Al Hilal, Suudi Arabistan liginde 17 puanla ikinci sırada bulunuyor.