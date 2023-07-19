Al-Ahli, Mahrez için Manchester City ile anlaşmaya vardı!

İngiliz basınına göre, Suudi Arabistan ekibi Al Ahli, Riyad Mahrez transferi için Manchester City ile 30+5 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardığı belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Al-Ahli, Mahrez için Manchester City ile anlaşmaya vardı!
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19 Temmuz 2023 19:06
Son güncelleme 19 Temmuz 2023 19:19
Suudi Arabistan ekipleri yıldız futbolcuları kadrosuna katmaya devam ediyor.

The Athletic'e göre, Al-Ahli kulübünün Manchester City'nin Cezayirli yıldızı Riyah Mahrez için İngiliz kulübüyle 30+5 milyon euro şeklinde el sıkıştığı belirtildi. 

32 yaşındaki kanat oyuncusunun perşembe günü Suudi Arabistan'a giderek sağlık kontrollerinden geçeceği ve Al-Ahli ile 3+1 yıllık sözleşmeye imza atacağı kaydedildi.

Riyad Mahrez, Manchester City'nin yeni sezon öncesi 25 kişilik Japonya kamp kadrosunda da yer almamıştı.


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