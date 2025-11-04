Ajax-Galatasaray maçında 1000 bilet kara borsaya takıldı

Hollanda ekibi Ajax, Çarşamba akşamı Galatasaray ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçında yaklaşık 1000 bileti kara borsa şüphesiyle iptal etti.

Johan Cruijff Arena'da saat 21.00'de başlayacak karşılaşma öncesinde kulüp, biletlerin rakip taraftarlara geçmesini engellemek amacıyla sıkı önlemler aldı.

MAÇA GİRİŞLER İPTAL EDİLDİ

Ajax'tan yapılan açıklamaya göre, bilet alma şartlarını ihlal eden taraftarların maça giriş hakları iptal edildi.

28 Ağustos'tan sonra üyelik açan ve başka kişilerden bilet devralan taraftarlara da kulüp tarafından bilgilendirme yapıldı.

Ajax, bu biletlerin kesinlikle yeniden aktif edilmeyeceğini ve sahiplerinin stadyuma gitmemesi gerektiğini duyurdu.

ÖNCEKİ AJAX-G.SARAY EŞLEŞMESİNDE DE OLMUŞTU

Ayrıca, sahte veya yasa dışı yollarla temin edilen biletlerle stada girmeye çalışanlar için 450 euro para cezası ve stadyum yasağı uygulanacak. Maç günü girişlerde ek güvenlik kontrolleri yapılacak.

Ajax, benzer bir önlemi bu yılın başında Galatasaray ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında da almış, o dönemde 600 bilet iptal edilmişti.