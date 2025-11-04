04 Kasım
SSC Napoli-E. Frankfurt
20:45
04 Kasım
Oxford United-Stoke City
22:45
04 Kasım
Birmingham City-Millwall
22:45
04 Kasım
Bristol City-Blackburn Rovers
22:45
04 Kasım
Charlton Athletic-West Bromwich
22:45
04 Kasım
Derby County-Hull City
22:45
04 Kasım
Ipswich Town-Watford
22:45
04 Kasım
Leicester City-Middlesbrough
22:45
04 Kasım
Olympiakos-PSV Eindhoven
23:00
04 Kasım
Slavia Prag-Arsenal
20:45
04 Kasım
Bodo/Glimt-AS Monaco
23:00
04 Kasım
Tottenham-Kopenhag
23:00
04 Kasım
Atletico Madrid-Union St.Gilloise
23:00
04 Kasım
Liverpool-Real Madrid
23:00
04 Kasım
PSG-Bayern Munih
23:00
04 Kasım
Juventus-Sporting CP
23:00
04 Kasım
Coventry City-Sheffield United
23:00

Ajax-Galatasaray maçında 1000 bilet kara borsaya takıldı

Ajax, Galatasaray maçı öncesi kara borsa şüphesiyle 1000 bilet iptal etti. Kulüp, yasa dışı yollarla bilet alan taraftarlara stad yasağı ve 450 euro ceza uyarısında bulundu.

calendar 04 Kasım 2025 15:37 | Son Güncelleme Tarihi: 04 Kasım 2025 15:43
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Ajax-Galatasaray maçında 1000 bilet kara borsaya takıldı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Hollanda ekibi Ajax, Çarşamba akşamı Galatasaray ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçında yaklaşık 1000 bileti kara borsa şüphesiyle iptal etti.
 
Johan Cruijff Arena'da saat 21.00'de başlayacak karşılaşma öncesinde kulüp, biletlerin rakip taraftarlara geçmesini engellemek amacıyla sıkı önlemler aldı.
 
 
MAÇA GİRİŞLER İPTAL EDİLDİ
 
Ajax'tan yapılan açıklamaya göre, bilet alma şartlarını ihlal eden taraftarların maça giriş hakları iptal edildi.
 
28 Ağustos'tan sonra üyelik açan ve başka kişilerden bilet devralan taraftarlara da kulüp tarafından bilgilendirme yapıldı.
 
Ajax, bu biletlerin kesinlikle yeniden aktif edilmeyeceğini ve sahiplerinin stadyuma gitmemesi gerektiğini duyurdu.
 
 
ÖNCEKİ AJAX-G.SARAY EŞLEŞMESİNDE DE OLMUŞTU
 
Ayrıca, sahte veya yasa dışı yollarla temin edilen biletlerle stada girmeye çalışanlar için 450 euro para cezası ve stadyum yasağı uygulanacak. Maç günü girişlerde ek güvenlik kontrolleri yapılacak.
 
Ajax, benzer bir önlemi bu yılın başında Galatasaray ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında da almış, o dönemde 600 bilet iptal edilmişti.
 
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Fenerbahçe 11 7 4 0 21 8 25
3 Trabzonspor 11 7 3 1 17 7 24
4 Samsunspor 11 5 5 1 17 11 20
5 Göztepe 11 5 4 2 13 6 19
6 Gaziantep FK 11 5 3 3 15 18 18
7 Beşiktaş 11 5 2 4 18 15 17
8 Konyaspor 11 4 2 5 18 18 14
9 Alanyaspor 11 3 5 3 11 11 14
10 Başakşehir 11 3 4 4 12 9 13
11 Rizespor 11 3 4 4 12 14 13
12 Antalyaspor 11 4 1 6 12 20 13
13 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
14 Kasımpaşa 11 2 4 5 11 15 10
15 Kayserispor 11 1 6 4 11 24 9
16 Gençlerbirliği 11 2 2 7 10 16 8
17 Eyüpspor 11 2 2 7 6 14 8
18 Karagümrük 11 1 1 9 10 23 4
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.