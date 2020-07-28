Ahmet Nur Çebi: 'Süper Lig maçlarını biz yayınlayalım'

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, yayıncı kuruluş hakkında açıklamalarda bulunarak "Bu işi kendimiz yapalım" dedi.Ahmet Nur Çebi Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;"Yayıncı kuruluştan henüz ödeme alamadık. Yayıncı kuruluş önümüzdeki seneler için indirim istiyor ve gerekçesi pandemi. Biz de futbolculardan indirim istiyoruz ama 'Bize ne?' diyorlar.Kendi imkanlarımız, TRT'miz var, A Spor var, birçok spor kanalımız var. Biz yapalım bu işi. Kulüpler birliği olarak bir vakıf kuralım ve bu işi yapalım. TV kanallarının masraflarını verelim, kalan parayla biz geçinelim. Bu rekabeti yaratamazsak, her gelen indirim ister. Neden bunu istiyorlar, çünkü rakipsizler.50-100 milyon euro koyarız, şirketi kurarız ve gideriz TRT'ye 'Birlikte yapalım' deriz. Onlar masraflarını alır, biz de kalan parayı bölüşürüz. Yayıncı kuruluş rakibi olmadığı için sürekli 'İndirin' diyor. Kulüpler Birliği'nde bu yayın işini gündeme getirdim, yine getireceğim."