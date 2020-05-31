ÇEBİ: "TFF, KUPAMIZI VERSİN"

"SUÇ OLSA ALIR MIYDIK?"

"22 YAŞINDAYDIM! ABARTILDI"

SORUŞTURMA AÇILDI

MESUT BAKKAL

Kitabında ne demişti?

1986-1987 SEZONU

O maçta ne olmuştu?

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Mesut Bakkal'ın "1986-1987 sezonunda Denizlispor'da oynarken Beşiktaş maçı öncesi Galatasaray'dan teşvik primi aldık" açıklamasıyla ilgili yeni bir açıklama yaptı.Türkiye Futbol Federasyonu'na şampiyonluğun Galatasaray'dan alınıp Beşiktaş'a verilmesi için başvuru yaptıklarını hatırlatan Çebi "" dedi.Ahmet Nur Çebi'nin açıklamasından hemen önce Mesut Bakkal, Türkiye Gazetesi'nden Hasan Sarıçiçek'e konuştu. İşte Mesut Bakkal'ın açıklamaları; "Mesut Bakkal'ın kitabındaki itirafları üzerine siyah-beyazlı yöneticiler "1986-87 şampiyonluğunun Beşiktaş'a verilmesi" için TFF'ye başvuruda bulundu. Galatasaray da Bakkal'ı "Asılsız ve mesnetsiz iftiralarda bulunduğu gerekçesiyle" savcılığa şikayette bulundu. Tecrübeli Hoca'yla ilgili soruşturma başlatıldı."Denizlispor'da oynarken İstanbul'daki Beşiktaş maçından önce Galatasaray tarafından ağırlandık. Ergun Gürsoy'un bürosunun karşısındaki Dedeman Oteli'nde kaldık. Bir çanta içinde para geldi otele. Kişi başına düşen para bizim transfer taksitimizden fazlaydı. Kişi başı ikişer milyondu. Maça gittik. Orada bize atlar için kullandıkları haplardan verdiler. Maç 1-1 bitti, şampiyonluk yarışında ipler Galatasaray'ın eline geçti."1986-87 sezonunda Beşiktaş ile Galatasaray şampiyonluk için yarışıyordu. Siyah-beyazlı ekip, ligin bitmesine bir hafta kala kendi evinde Denizlispor ile 1-1 berabere kalmıştı. Beşiktaş öne geçmesine rağmen 85'te yediği golle puan kaybı yaşamıştı. Beşiktaş'ın averajı Galatasaray'dan 10 fazlaydı. Beşiktaş, Denizlispor'u yense Galatasaray ile aynı puana sahip olacak ve sezonu averajla şampiyon olarak kapatacaktı...