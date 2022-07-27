Ahmet Nur Çebi, Rıdvan Yılmaz'a başarılar diledi

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, stadyumdaki makamında Rangers'a transfer olan Rıdvan Yılmaz'ı ağırladı.



Ahmet Nur Çebi, Futbol Akademide yetişen, 2018-19 sezonundan bu yana giydiği Futbol A Takımın formasıyla kazandığı Süper Lig , Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonluklarında pay sahibi olarak Camianın gurur duyduğu isimlerden biri haline gelen Rıdvan Yılmaz'a, yeni kulübünde Beşiktaş'ı ve Türk futbolunu en iyi şekilde temsil edeceğini inandığını belirterek başarılar diledi.





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