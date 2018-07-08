Sivasspor, Galatasaraylı Ahmet Çalık'ı gündemine aldı.Stopere yerli bir takviye yapmayı planlayan Kırmızı-Beyazlılar, Cim Bom'un kararını bekliyor. Şartların oluşması halinde Yiğidolar, Ahmet'i kiralık olarak takıma kazandıracak.Ahmet Çalık ile Rizespor, Bursaspor ve Alanya başta olmak üzere pek çok Süper Lig kulübü de yakından ilgileniyor.