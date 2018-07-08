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Ahmet Çalık'a Süper Lig'den yeni talip

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in kadroda düşünmediği Ahmet Çalık'a Süper Lig'den yeni bir talip çıktı.

Ahmet Çalık'a Süper Lig'den yeni talip
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08 Temmuz 2018 12:40
Sivasspor, Galatasaraylı Ahmet Çalık'ı gündemine aldı.

Stopere yerli bir takviye yapmayı planlayan Kırmızı-Beyazlılar, Cim Bom'un kararını bekliyor. Şartların oluşması halinde Yiğidolar, Ahmet'i kiralık olarak takıma kazandıracak.

Ahmet Çalık ile Rizespor, Bursaspor ve Alanya başta olmak üzere pek çok Süper Lig kulübü de yakından ilgileniyor.

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