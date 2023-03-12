Ahmet Ağaoğlu yeniden aday olacak mı?

Trabzonspor'da başkanlık görevinden istifa ettikten sonra yeniden aday olması için camiadan büyük baskı gören Ahmet Ağaoğlu kesin kararını henüz vermedi.



Yurt dışında olan Ağaoğlu, pazar İstanbul'a dönecek. Bazı eski başkanlar, kurucu üyeler ve önemli iş adamlarından ciddi destek gören Ahmet Ağaoğlu, kararını bu hafta netleştirecek.



Şampiyon başkan, hem maddi olarak güçlü hem de vizyonu yüksek bir yönetim listesi oluşturursa seçime girecek. Sponsorluk konusunda da bazı önemli firmalardan söz alan Ağaoğlu, son yılların en güçlü yönetimini kurmaya hazırlanıyor.



Taraftarların da sosyal medyada büyük destek verdiği Ahmet Ağaoğlu'nun 17 Mart akşamına kadar listesini Trabzonspor Divan Kurulu'na sunması gerekiyor.





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