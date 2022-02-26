Ahmet Ağaoğlu: 'Sokağa iner herkese forma satarım'

Trabzonspor'da Emrehan Gedikli ve Jean Evrard Kouassi imzaladı. Başkan Ahmet Ağaoğlu, imza töreninde flaş açıklamalar yaptı.



Ahmet Ağaoğlu, "Kouassi hocamızın uzun zamandır istediği bir isim. Gervinho'nun sakatlanmasından sonra gerçekleştirdiğimiz bir transfer. Önemli bir transferimiz oynamış olduğu Denizlispor maçında da hepimizin beğenisini kazanan kısa bir süre içerisinde ispatlamış bir isim. Hayırlı olsun diliyorum kendisine. Trabzonspor forması altında büyük zaferlere imza atacağız. Burada pay sahibi oyuncu olacağından şüphemiz yok." dedi.



AĞAOĞLU'NDAN EMREHAN YORUMU



Emrehan transferiyle ilgili konuşan Ahmet Ağaoğlu, "Emrehan 7-8 senedir takip edilen bir isim. Biraz daha erken davransaydık daha erken alabilirdik. Performansıyla a takıma ıkınca biz fazla bonservis bedeli ödedik. Oyuncunun gelişimi için Leverkusen'e teşekkür ediyorum. Önümüzdeki yıllar için planlamamızda önemli bir yere sahip. Yerli oyuncu olarak TFF aldığı kararı da göz önünde bulundurursak 7 yabancı 4 yerli takip eden sene 6 yabancı 5 yerli olacak. Önem veriyoruz, Emrehan hoş geldin, aynı zamanda Trabzonlusun memleketine takımına hoş geldin, senden beklentilerimiz çok fazla. Bizim yaşlılık dönemlerimize gelecek ama Türk futboluna katkı vereceğine inancımız tam. İnşallah Trabzonspor forması altında Allah futbolu bırakmayı nasip eylesin." ifadelerini kullandı.



KOUASSİ "İNSANLARLA BERABER KUTLAMA YAPACAĞIZ"



Trabzonspor'un Fildişili yeni yıldızı, "Herkese merhabalar burada ılmamı sağlayan başkanımıza hocamıza teşekkür ediyorum. Burada olmaktan dolayı ctık mutluyum buraya geldiğimden beri büyük bir aile olduğumuzu gördüm. Beni kulübü destekleyen insanlar olduğunu görüyorum bu insanlarla beraber kutlama yapacağız.hem Türkiye'de hem avrupada kulübün daha da ileri gideceğini göreceğiz." dedi.



EMREHAN: "MEMLEKETİME GELDİM"



"Trabzonluyum memlekete geldim. Duygularımı anlatmak zor. Çok büyük bir aile olduğumuzu gördüm. Böyle bir şeyi Almanya'da göremezsin. Takım olarak tek bir sene değil 2-3 sene şampiyon olmak istiyoruz. Forvetiz gol atmak ve takıma katkı sağlamak istiyoruz."



FORMA PAZARLIĞI...



Ahmet Ağaoğlu daha sonra oyunculardan numara seçmesini istedi. Kouassi'nin tercihi 1 numara oldu. 1461 forma seçtin, indirim de yapacağım. Kouassi ise "çok fazla" yanıtını verdi. Marek Hamsik'e 5 bin forma sattığını söyleyen Ağaoğlu'na Kouassi "ben yarım dönemde geldim"



"Kouassi 61 kalsın diğer rakamları değişelim." dedi. Pazarlık sonucu forma sayısı 1061'e düştü.



Emrehan Gedikli ise "15 gol attıktan sonra 1461 forma alayım" iadelerini kullandı.



AĞAOĞLU: "SOKAĞA İNER HERKESE FORMA SATARIM"



Ahmet Ağaoğlu, "Forma satışından rahatsız olan taraftarlarımız var, futbolcularımız ailenin bir parçası. Bu aileye ne kadar değer verdiklerini sembolik olarak da açık ve net olarak ifade ediyorlar. 165 bin satış oldu. %15'e yakın bölümü oyuncuların aldığı yerde taraftarların ilgi göstermesini bekliyorum. Sokağa inerim yoksa herkese forma satarım. çok ciddi paralar harcıyoruz, elimizdeki önemli değerlerden birisi TS-Club ürünlerimiz camiamızında bu süreçte maç biletlerine gösterdikleri ilgi kadar ürünlere ilgi göstermelerini rica ediyorum. Kücük bir anı paylaşmak istiyorum. 12 yaşlarındaydı, ismini almadığım için pişmanım. Sarı saçlı bal suratlı elinde bir eldiven vardı "başkanım param buna yetti" dedi. O anın verdiği heyecanla ismini dahi soramadım. İlerleyen günlerde o sahne gözümün önüne geldiğinde duygulandım. Babasından aldığı harçlıkla TS Club'dan eldiven alarak kulübüne katkıda bulunmak isteyen sevimli bir çocuk. Trabzonspor'u büyük yapan da budur. Sosyal medyada yer alan son derece şık giyinmiş kafasında şapkasıyla mendiliyle gözündeki yaşı silen taraftarına kadar bu takıma aidiyet duygusuyla bağlı olan camianın bireyleriz. Bundan da gurur onur duyuyorum. Hayatta yaşadığım mutlulukların en büyüğü… 2 kardeşimize de teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.



"BU SÖZLERİ BEN SÖYLEMEDİM"



Ahmet Ağaoğlu, "Benim 'Önümüzdeki 5 senede 3 şampiyonluk alacağız ve ikinci yıldızı takacağız' diye açıklamam olmadı. Ancak Trabzonspor bundan sonra her sene şampiyonluk yarışının içerisinde olacaktır. Bu sene 11 maç ve 33 puan var, çok dikkatli olalım. Bitince kutlarız." sözleriyle konuşmasını noktaladı.





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