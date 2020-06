Ahmet Ağaoğlu: 'Finalist olacağımıza inanıyoruz'

Koronavirüs nedeniyle Süper Lig'e verilen aradan sonra Göztepe deplasmanında kazandığı 3 puanla liderliğini sürdüren Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu iddialı konuştu.



Ağaoğlu, bugün Fenerbahçe ile oynayacakları Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçını da işaret ederek, "Bu sezon tüm kupalara talibiz. Evet, bu sezon o sezon olacak" dedi.



Son dönemlerde yaşanan olayları Milliyet'e yorumlayan bordo-mavili kulübün başkanı, 3 aylık süreci en iyi şekilde değerlendirdiklerini belirterek, "Sanırım bunun göstergesi Göztepe mücadelesinde futbolcularımızın yüz ifadelerinden ve ortaya koydukları karakterden de anlaşılmıştır" ifadelerini kullandı.



'Yüzde 99 kazanırız'



UEFA tarafından verilen ceza sonrası Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) itiraz başvurusu yaptıklarını kaydeden Ağaoğlu, "Bu konuda benim söylediklerim dışında kimse başka şeylere itibar etmesin. Biz UEFA'yı dava ettik. Dolayısıyla elimizdeki argümanların ne olduğunu açıklayıp, karşı tarafa koz veremeyiz. Sözümüze inanılsın ve asılsız haberler yapılmasın. Okudukça aklım almıyor. Yazılıp çizilenler aslı astarı olmayan şeyler. Biz haklıyız ve yüzde 99 davayı kazanacağız. Benden önceki başkanımız Muharrem Usta, kulübe olan ödemeleriyle ilgili ibra yazısını verdi. Bunu da dosyamıza koyduk. Eksiğimiz yok. Her gün saatlerce avukatlarımızla konuşuyor ve gelişmeleri takip ediyorum. Ceza açıklandığı gün teknik heyet ve futbolcularımızla toplantı yaptım. Siz şampiyon olun, biz sizi Şampiyonlar Ligi'ne götüreceğiz dedim. Sizin işiniz sahada, bizim görevimiz takımın hakkını aramakta. Göztepe maçındaki mücadeleyi gördünüz. Oyuncularımızın inançları ve bize güvenleri ortada değil mi?"



'Adım adım gideceğiz'



Başkan Ahmet Ağaoğlu; disiplinden kopmamaları gerektiğini aktardı; "Ligde ve kupada hedefimiz belli. Her ikisinde de şampiyonluğun en büyük adayı Trabzonspor'dur. Göztepe maçını kazandık. Sırada Alanyaspor sınavı var. Aynı hırs ve istekle bu deplasmandan da galibiyet ile döneceğimize inanıyorum. Adım adım, maç maç gidiyoruz. Her maçı aynı disiplinle oynamalıyız. Fenerbahçe ile çok önemli bir karşılaşmamız var. Finalist olacağımıza inanıyoruz. Ancak işimiz çok zor. 2-1'lik skoru avantaj olarak görmüyorum. Rakibimizin bu sezon tek hedefi kaldı, o da kupayı kazanmak. Dolayısıyla sezonun en ciddi sınavlarından birisini vereceğiz. Futbolcularımız bunun farkında."



'Herkes işini doğru yapsın'



Hakem konularından bahsetmek istemediğini söyleyen Ahmet Ağaoğlu, ligin başlamasıyla birlikte hakem kararlarının konuşulduğunun anımsatılması üzerine, "Hakem konuşmak istemiyorum. Herkes işini doğru yapsın yeter" dedi. Ağaoğlu, "Bu sezon Trabzonspor aleyhine verilen kararlar belli iken, kalan bölümde hakemleri daha dikkatli ve adil olmaya davet ediyorum. Hepimiz futbolun bir parçasıyız ve sonucun adaletli biçimde belirlenmesini istiyoruz. Diyeceğim budur" yorumunu yaptı.



'Yolumuz uzun'



Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, daha ligde oynanmamış 7 maç olduğunu vurguladı:



"Bakmayın sezonun tamamlanmasına 7 hafta kaldığına. Sadece bir maç kazandık daha. Önümüzde 21 puan var ve hepsine talibiz. Tüm rakiplerimizi ciddiye almak ve saygıyla yaklaşmak zorundayız. Tırmanacağımız yol çetin ve zorlu. Trabzonspor için sezonun özeti, virüs sonrası oynayacağımız müsabakalardır. Takım olarak süreci çok doğru değerlendirdiğimizi ve en hazır ekiplerden biri olduğumuza inanıyorum. İşimizi hiç gevşetmedik. Yazılan senaryoları dikkate almadık. Ligin tescilini istemedik, maçlar federasyonun açıkladığı tarihte başlayacak gibi hazırlıklarımızı sürdürdük. Umarım bunca emeğin karşılığını kupalarla taçlandırırız."