Afyonkarahisar Valisi Çiçek: 'İlk defa Fenerbahçe'nin rakibini tutacağım'

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, TFF 2. Lig Kırmızı Grup temsilcisi Afjet Afyonspor'un Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 29 Aralık Çarşamba günü Fenerbahçe'ye konuk olacağı maçı heyecanla beklediklerini söyledi.



Afjet Afyonspor ile Bitci (Türk dijital para borsası) arasında bir otelde sponsorluk anlaşması imzalanırken, burada konuşan Vali Gökmen Çiçek, iş birliğinin her iki taraf için de hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulundu.



Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Afjet Afyonspor'un yarın deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacağını hatırlatan Çiçek, "Ben, Fenerbahçe taraftarıyım. Hatta fanatik bir Fenerbahçe taraftarıyım ama Afjet Afyonspor olunca, her şey teferruat. Hayatımda ilk defa Fenerbahçe'nin rakibini tutacağım. Hem de canı gönülden tutacağım. O yüzden Afyonkarahisar'daki herkesin kalbinin Afjet Afyonspor'la attığını biliyorum. Artık takımımız Afyonspor bizim sevdamız." ifadelerini kullandı.



Etkinlikte yer alan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Afjet Afyonspor'dan bu sezon çok ümitli olduklarını dile getirerek, "Yarın Fenerbahçe maçı var. Şans bizden yana olursa, inşallah yeneriz. Yendiğimiz zaman da inşallah Afyonspor bir üst lige biraz daha yaklaşmış olacak. Bu hususta her türlü desteği veren, maddi kaynak açısından önünü açan bu anlaşmanın hayırlı olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.



Afjet Afyonspor Kulüp Başkanı Süleyman Karakuş da takımla yola çıktıkları ilk günden itibaren parolalarının her zaman galibiyet olduğunu kaydetti.



Fenerbahçe karşılaşmasında takımlarına güvendiklerini aktaran Karakuş, "Allah'a şükür, 5 haftadır liginde yenilmeyen bir Afjet Afyonspor var. Yarın da Fenerbahçe'ye karşı sahaya çıkacağız. Oyuncularımız tüm gücüyle elinden geleni sahada yapacak. İnşallah Afjet Afyonspor için iyi bir sonuç olur. Takımımıza güveniyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Sponsorluk antlaşması imza törenine, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, Bitci yetkilisi Faysal Şefkatlioğlu, TSYD Afyonkarahisar İl Temsilcisi Nadir Güzbey ve Afjet Afyonspor Kulübü yönetim kurulu üyeleri katıldı.









