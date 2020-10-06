Adnan Dalgakıran'dan istifa açıklaması

Beşiktaş 2. Başkanı Adnan Dalgakıran, istifa ettiği ile ilgili iddialara yanıt verdi.



A Spor'a konuşan Dalgakıran; görevinden istifa etmediğini açıkladı.



Adnan Dalgakıran açıklamasında; "Biz kendi içimizde özeleşrimizi yaptık. İstifa etmedim, sadece iletişim sorumluluğu görevini bıraktım. Ahmet Nur Çebi'yle aynı yoldayız." dedi.



Beşiktaş'ta ayrıca yapılan toplantıda herhangi bir istifa kararı çıkmadı.



Beşiktaş'ta yönetim kurulu üyelerinden Mesut Urgancılar, Cenk Sümer ve Berkan Gocay da istifa ettiklerine dair çıkan haberleri yalanladı.



