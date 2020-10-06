Adnan Dalgakıran'dan istifa açıklaması

Beşiktaş İkinci Başkanı Adnan Dalgakıran, istifa ettiğine yönelik iddialarla ilgili açıklamalarda bulundu.

, Fotoğraf; AA
Adnan Dalgakıran'dan istifa açıklaması
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06 Ekim 2020 20:13
Beşiktaş 2. Başkanı Adnan Dalgakıran, istifa ettiği ile ilgili iddialara yanıt verdi. 

A Spor'a konuşan Dalgakıran; görevinden istifa etmediğini açıkladı.

Adnan Dalgakıran açıklamasında; "Biz kendi içimizde özeleşrimizi yaptık. İstifa etmedim, sadece iletişim sorumluluğu görevini bıraktım. Ahmet Nur Çebi'yle aynı yoldayız." dedi.

Beşiktaş'ta ayrıca yapılan toplantıda herhangi bir istifa kararı çıkmadı.

Beşiktaş'ta yönetim kurulu üyelerinden Mesut Urgancılar, Cenk Sümer ve Berkan Gocay da istifa ettiklerine dair çıkan haberleri yalanladı.



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