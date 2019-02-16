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Adis Jahovic'e VAR'dan kırmızı kart!

Fenerbahçe - Atiker Konyaspor maçının 33. dakikasında Fırat Aydınus, VAR ekranlarından pozisyonu izleyerek Adis Jahovic'e kırmızı kart gösterdi.

Kaynak: Sporx.com
Adis Jahovic'e VAR'dan kırmızı kart!
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16 Şubat 2019 19:40
Fenerbahçe - Atiker Konyaspor maçının 33. dakikasında deplasman ekibi VAR'dan izlenen pozisyonun ardından 10 kişi kaldı.

Karşılaşmanın 32. dakikasında Adis Jahovic ve Sadık Çiftpınar'ın girdiği ikili mücadelede Sadık, acı içinde yerde kaldı.

Fenerbahçe futbolcuları, hakem Fırat Aydınus'a yoğun şekilde itirazda bulunurken Aydınus, pozisyonu VAR monitörlerinden izledi.

Uzun bir süre pozisyonu izleyen Fırat Aydınus, ardından Jahovic'e direkt kırmızı kart gösterdi. Jahovic ise kartın ardından şaşkınlığını gizleyemedi.



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