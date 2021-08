Adil Gevrek: '50 bin dolara alıp 2 milyon euroya veriyoruz'

Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, MalatyaTıme internet sitesinde Murat Çetin'in sorularını cevapladı.



Yeni Malatyaspor'un 75 milyon lira borcu olduğunu tekrarlayan Adikl Gevrek "Futbol sektörü pandemiden büyük zarar gördü. Bunlardan biri de maalesef Yeni Malatyasporumuz oldu. Geçen sene yaşanan deprem de kulübü ciddi boyutta etkiledi. Hâlihazırda yaklaşık 75 milyon TL borcumuz var. 2020'de, Covid-19 nedeniyle marttan haziran ayına kadar futbola ara verildi. Yayın gelirleri ödemeleri durdu. Futbolculara ödeme yapmakta zorlandık. Üç oyuncumuz sözleşmesini tek taraflı feshetti. Bundan ötürü FIFA'da üç dosyamız bulunuyor. Henüz sonuçlanmadı. Yani, oradaki borcumuzun miktarı net değil. Biz her mali kongreden sonra borcumuzu açıklamamıza ve şeffaf bir biçimde sunmamıza rağmen kötü niyetli kişiler farklı şeyler arıyor! Türkiye'de ilk 5'te olan bir denetim firması tarafından bunların hepsi de incelendi" diye konuştu.



KENTTEN DESTEK ALAMADIK



Başkan Gevrek "Diğer kulüpler borcumuzu duyunca, "75 milyon, Süper Lig'deki bir takım için borç mu?" diyor. Çünkü, rekabet ettiğimiz kulüplerin 300-400-500 milyona dek borcu var. 7 senedir vurguluyoruz: "Başarılar ve şampiyonluklar önemli; ama ekonomik dengeleri de sağlamamız gerekiyor." Son iki yıl hariç kulübü, bugünlere borçsuz getirdik. Bugün bir takımın Süper Lig'de sadece yayın gelirleriyle dönmesi imkânsız. Zaman zaman Büyükşehir Belediyemiz destek verdi. Kendilerine çok teşekkür ederim. Ama diğer takımlara kıyasla, kentten yeteri kadar destek almadık. Bizi ister sevin, ister sevmeyin; ister isteyin, ister istemeyin. Hesapların şeffaf olup olmadığını görmek isteyenlere kapılarımız açık. Gelin tesislerimize, ne istiyorsanız sorun ve öğrenin. Ben artık "Biz şeffafız" demekten utanıyorum. Biz, bu kulübün bir kuruşunun bile peşine düştük. Çıkmışlar, geçen seneki sorunları tekrar tekrar ortaya atıyorlar! "Şeffaf değil" diyerek beni destekleyenlere de engel olmak istiyorlar. Kafanıza ne takılıyorsa sorun, hepsini cevaplayalım. Bütün basın mensubu arkadaşlara söylüyorum. Cevap vermediğim bir konu olursa 3 milyon taraftarım da bunu görsün. Ama siz bundan da kaçarsınız" ifadelerine yer verdi.



Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek şunları söyledi:



HİZMETLER, "YOKMUŞ" GİBİ DAVRANILIYOR!



"3 milyonluk taraftar kitlesine sahip Yeni Malatyaspor, yeterli desteği alamıyor. Kendi çabalarımızla, keşfetiğimiz oyuncularla Süper Lig'de mücadele etme gayretindeyiz. Allah bizi mahcup etmedi. 2. Lig'den 1. Lig'e, oradan da Süper Lig'e yükseldik. Süper Lig'den UEFA'ya kadar giden bir takım var. Maalesef bu başarılar görmezden geliniyor. Futbolu biliyoruz. Futbolda vefa olmadığını da çok iyi biliyoruz. Futbol tarihine baktığımızda, belirli kişilerce yapılan hizmetler yokmuş gibi davranılıyor! Bütün bir fotoğrafın içinden sadece görmek istediklerini görüyorlar!



DÖNÜP AYNI ŞEYLERİ SÖYLEMEK MALATYASPOR'A ZARAR VERİR



Evet... Sıkıntı yaşadık. Hatalarımız da oldu, eksiklerimiz de. Salgın, deprem... Her şeyi söyleyebilirsiniz. Takım düşebilir de yükselebilir de. Sonuç olarak Süper Lig'de kaldık. Emeği geçen herkese de can-ı gönülden teşekkür ederim. Bu fotoğrafın içinde dönüp aynı şeyleri söylemek, Malatyaspor'a zarar verir. Çok da büyük vefasızlık olur. Farklı iddialarınız varsa, bunları kanıtlamak zorundasınız. Birkaç grup tarafından hep şeffaf olamamakla suçlanıyoruz. Bunların iyi niyetli olduklarına inanmıyoruz!



İDDİA EDENLER DE ASIL GERÇEKLERİ BİLİYOR!



Bizim her şeyimiz şeffaf. Örnek vereyim... İlk transferimizi yaparken Azubuke'yi 2 milyon Euro'ya sattık. Protokol gereği iki kulüp de miktarı 6 ay açıklamayacaktı. Çıkıp farklı şeyler konuşmaya başladılar. Youssouf Ndayishimiye'yi, Başakşehir'e 2 milyon 150 bin Euro'ya yolladık. Hadebe'yi, 1,5 milyon Euro bonservis bedeliyle, ABD MLS ekiplerinden Houston Dynamo'ya gönderdik. Şeffaf olmadığımızı iddia edenler, aslında bizim şeffaf olduğumuzu çok iyi biliyor.



BİZ GELDİKTEN SONRA 40 YILLIK DÜZENLERİ DEĞİŞTİ!



Eski grubun Yeni Malatyaspor'a neler yaptığını bütün Malatya çok iyi biliyor! Biz bu insanların karşısında durduk. Kulüpten menfaatleri bitince bize saldırdılar. Takım Süper Lig'e çıktı, bizi eleştirdiler. Biz geldikten sonra 40 yıllık düzenleri değişti! 40 yıllık düzeni, Malatyalıların hakkını savunmak için yıktık. Kulüp binamızı kurşunladılar, bizi tehdit ettiler, yolumuzu kestiler. Ben arabadan inip taraftarla kavga edecek bir insan değilim. Bugüne kadar onlarla hiçbir sorunum olmadı. O grupların kim olduğunu, onları kimin yolladığını çok iyi biliyorum! Biz bunlara izin vermeyeceğiz. Delegelerimizin desteğiyle, Malatyaspor taraftarlarıyla, gerçek Malatyalılar ile kol kola ilerleyeceğiz.



BİZİ ELEŞTİRİNLERE "HODRİ MEYDAN" DİYORUM



Bizi eleştiren herkese "Hodri meydan" diyorum. Çıkın sorun, tek tek cevaplayayım. Şeffaflık mı istiyorsunuz? Gelin, nasıl bir şeffaflık var, hepsini görün. Bu durum bizi de üzüyor. Artık "Şeffafız" da demek istemiyoruz. 7 yıldır tek derdim, Yeni Malatyaspor'un menfaati. Bu süreçte hatalarımız oldu. Sonuçta hepimiz insanız, çalışan insan hata da yapar. Ancak biz hatalarımızdan ders çıkaran insanlarız. Bizi eleştirenlere zerre kızmıyorum. Eleştirebilirsiniz; ama hırsız diyemezsiniz. İftiralar attınız, yalanlar söylediniz. Dedikodu yapıyorsunuz. "Çamur at izi kalsın" mantığındasınız. Yazıktır, günahtır.



MALATYA HALKI BENİ İSTEMESE BURADA BİR DAKİKA DURMAM!



Geçen sezon küme düşmemize rağmen arkamızda duranlar, bize inananlar oldu. Hepsinden Allah razı olsun. Değer verdiğim bu insanların ismiyle ve firmalarıyla gurur duyduğumu hep dile getirdim. Başkan olmaya niyetleri varsa -Vahap Küçük, Mehmet Ali Aydınlar, Ahmet Çalık ve Erman Ilıcak'tan bahsediyor- kulübe değer katacaklarını söyledim. Gerçek bir Malatyaspor sevdalısı olduğum için "Eğer onlar gelirse koltuğu bırakırım" dedim. Onların maddi ve manevi açıdan Malatyaspor'a değer katacaklarına inanıyorum. Ama bir grup "Gevrek görevi bırakmıyor" dedi. Bu işe maalesef siyasetçilerimiz de alet oldu! "Kamuoyu Gevrek'i istemiyor" dediler. Malatya halkı beni istemese emin olun ki, bir dakika bile burada durmam. Yeni Malatyaspor'un gerçek taraftarının yanımızda olduğunu ve bizi istediğini biliyoruz. Malatyalıların samimiyetine olan inancım tam.



SÖZÜM, BİZİ İSTEMEYEN SİYASETÇİLERİMİZE!..



Sözüm, bizi istemeyen siyasetçilerimize: "Buyurun! Başkanlığa bahsettiğim insanlardan birini getirin. Sponsor da yapalım; hadi!" Fakat bunların hepsini bir kenara bırakıyorsunuz. "Kamuoyu Gevrek'i istemiyor" diyorsunuz. Bu durum Malatyaspor'a zarar veriyor. Yapmayın! 3 milyon Malatyalıyı yok mu sayacaksınız? Malatyaspor'a kimse destek vermese de ben tek başıma da kalsam Malatyaspor'un haklarını savunmaya devam edeceğim. Elimden gelen gayreti sonuna kadar göstereceğim ve savaşacağım.



KİMSENİN KAPISINA GİTMEDİK KENDİ YAĞIMIZDA KAVRULDUK



Sezon biter bitmez arkadaşlarımla bir toplantıda ekonomik anlamda değerlendirme yaparken "Biz bugüne kadar kimsenin kapısını çalmadık" dedik. Kimsenin kapısına gitmedik. Kendi yağımızda kavrulduk. Uzun vadeli plan yapılmalı. Gerekirse kapı kapı da dolaşırız. Ben bizzat kendim destek olurum. "Gel başkan ol, elimden gelen bütün desteği de vereceğim" derim. LCW Grubu'na - LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Vahap Küçük'ten söz ediyor- "Siz başkan olun" dedim. Gittim kendim davet ettim. İşlerinden dolayı olamayacağını söyledi. "Malatyalıların gururu ve değerisiniz" dedim. Yönetimde yer alamayacağını; ama ellerinden gelen desteği de vereceklerini söylediler. Bunları Sayın Bakanımıza ve Belediye Başkanımıza da söyledim.



BAZILARI, İSTANBUL'DAKİ TOPLANTIDA BİZİ İSTEMEDİ!



İş insanlarımızla, İstanbul'da bir yemekli toplantıda bir araya gelmek istedik. "Ben 7 yıldır yaşananları size izah edeyim. Hem fikir alışverişi yapalım hem de kulübe maddi ve manevi açıdan destek olalım" dedim. Ancak bazıları davet edilmemizi istemedi! Bunlar seçilmiş insanlar. Saygımızdan ve terbiyemizden dolayı, onlarla ilgili konuşurken dikkat ediyoruz. Aslında bu toplantı bizsiz olacaktı.



Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız -Selahattin Gürkan- bizi sonradan aradı. Bizim hiçbir siyasi partiyle işimiz yok; ama Malatyaspor bizim kırmızı çizgimiz. Malatyaspor'a zarar vermeye kalkan hiç kimseyi tanımayız! Lakin kimseyi hedef alarak bir camiayı zan altında bırakamayız. İş adamlarımız "Elimizden ne gelirse yapmaya hazırız" demişlerdi. Ancak iki siyasetçi tarafından engellendiler. "Borcu neden bu insanlar ödesin?" dediler. Herhangi bir sonuç elde edilemese de Belediye Başkanımıza, iş dünyamızın kıymetli isimlerini bir araya getirdiği için teşekkür ediyorum.



Malatyaspor futbol tarihinin tesislere ve altyapıya en fazla yatırım yapan tek yönetimi belki de biziz. Sahalarımızı yeniledik ve Orduzu Pınarbaşı'ndaki Nurettin Soykan Tesisleri'ni beş yıldızlı bir otel haline getirdik. Tesisleşmeye 35 milyon TL civarında para harcadık. Yayıncı kuruluş ile TFF'nin yenilediği sözleşme yüzünden de 37 milyon lira kesinti oldu. 25 milyonluk kur farkı da dahil edildiğimde toplam rakam 100 milyon TL...



"TFF geçen sene ne kadar kesinti yaptı, ne kadar kur farkı oldu?"... Bunların hepsinin kanıtı var. "Bu borç nasıl yapıldı?" diyenler, hepsini inceleyebilir. Biz zorluklarla mücadele ederken, Yeni Malatyasporumuzu yine de borcu en az olan ilk beş kulüp arasına koymayı başardık. Evet... Borcu olan bir kulübüz; ama aynı zamanda yatırım yapan da bir kulübüz. 75 milyon TL borcu çevirmek zor mu? Bence kolay...



BENİ SEVİN YA DA SEVMEYİN; AMA MALATYASPOR'A DESTEK OLUN



Bu şehrin oylarıyla bir yerlere gelmişseniz –siyasilere sesleniyor-, beni sevin ya da sevmeyin; ama Malatyaspor'a destek olmalısınız. Derdiniz Yeni Malatyaspor olmalı. Gelin tekrar iş birliği yapalım, hep birlikte hareket edelim. Kendi içimizde birbirimizi eleştirelim; ancak rakiplerimize karşı dik duralım. Savaşalım. Ben fotoğrafın tamamına bakıyorum. Çok zor bir seneydi. Zor şartlar altında mücadele ettik. Süper Lig'de kalmak bana göre büyük bir başarı. Yineliyorum; adını andığım kişilerden kim gelirse ve yönetime girmek isteyen olursa hızla kongre kararı alacağıma söz veriyorum. İstişare edelim. Güçlü bir yönetim için ortak akıla ihtiyacımız var. Bizi seven, sevmeyen, Malatya'yı düşünen kim varsa o insanlarla oturup konuşuruz.



50 BİN DOLARA ALINAN GENÇLERİ 2 MİLYON EURO'YA SATIYORUZ



Afrika'daki ve diğer ülkelerdeki genç futbolcuları 50 bin dolar bonservis bedeliyle alarak 2 milyon Euro gibi rakamlara satıp, kulübü yaşatmaya gayret ediyoruz. Yani, az maliyetle futbolcu getirip satan tek kulübüz. 7-8 oyuncu sattık. Bu yöndeki çalışmalarımız hâlâ devam ediyor. Yoksa Süper Lig'deki bir kulübü çevirmek kolay değil. Allah büyük. Yeter ki inanalım. İnşallah Malatyasporumuzu en güzel yerlere taşıyacağız