Miami Heat pivotu Bam Adebayo, 2023-24 sezonu için bireysel hedefinin Yılın Savunmacısı ödülünü kazanmak olduğunu söyledi.



26 yaşındaki oyuncu, Playmaker'a yaptığı açıklamada gelecek sezon DPOY ödülünü kazanmak istediğini açıkladı:



"Herkes maç sonrası istatistiklerde kimin kaç sayı attığına bakıyor ve işin eğlence kısmı sebebiyle, oyunun diğer tarafını tamamen unutuyor. Ama ben savunma tarafına oldukça istekli ve tutkulu yaklaşıyorum. Sırf ödülü almış olabilmek için Yılın Savunmacısı olmak istiyorum."



Kariyerinde dört kez ikinci savunma beşine seçilmiş olan Adebayo, son dört sezonun her birinde Yılın Savunmacısı ödülü oylamasında ilk beşte yer almıştı.



