Adana Demirspor'un gözü Fenerbahçeli yıldızda!

Ligin flaş takımı Adana Demirspor, yeni sezon planlamasına da erkenden başladı. Mavi-Lacivertliler, yaz döneminde çok istediği Fenerbahçe'nin yıldızı için tekrar harekete geçecek.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Adana Demirspor'un gözü Fenerbahçeli yıldızda!
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13 Mayıs 2023 12:53
Serdar Dursun
Serdar Dursun
Fenerbahçe
31 haftada 60 puan toplayan ve ligde 4. sırada yer alan Adana Demirspor, Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası'nı kazanması halinde gelecek yıl Avrupa'ya gidecek. Güney ekibi, yeni sezon hazırlığına şimdiden start verdi.

JESUS ŞANS VERMİYOR

Ligin özellikle ilk yarısında forvet bölgesinde sıkıntı yaşayan Mavi-Lacivertliler, yaz döneminde çok istediği Serdar Dursun için tekrar devreye girecek. Başkan Murat Sancak, Serdar konusunda bizzat görüşmelerde bulunmuş ancak uzlaşma zemini oluşmamıştı. Fenerbahçe'de Jesus'un bir türlü forma şansı vermediği gurbetçi yıldızın, hocası kalsa da kalmasa da Sarı-Lacivertliler'den ayrılmayı düşündüğü öğrenildi.

ŞAMPİYONLUK PLANI

Adana Demirspor, bu kez Serdar Dursun transferini bitirebilir. Sadece forvet bölgesi için değil, farklı 3-4 mevki konusunda da Mavi-Lacivertli kulüp çalışmalara başladı. Ligin flaş takımı olan Adana Demirspor, gelecek yıl daha iddialı şekilde şampiyonluk yarışında olmayı hedefliyor. 

 
 

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