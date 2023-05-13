31 haftada 60 puan toplayan ve ligde 4. sırada yer alan Adana Demirspor, Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası'nı kazanması halinde gelecek yıl Avrupa'ya gidecek. Güney ekibi, yeni sezon hazırlığına şimdiden start verdi.Ligin özellikle ilk yarısında forvet bölgesinde sıkıntı yaşayan Mavi-Lacivertliler, yaz döneminde çok istediği Serdar Dursun için tekrar devreye girecek. Başkan Murat Sancak, Serdar konusunda bizzat görüşmelerde bulunmuş ancak uzlaşma zemini oluşmamıştı. Fenerbahçe'de Jesus'un bir türlü forma şansı vermediği gurbetçi yıldızın, hocası kalsa da kalmasa da Sarı-Lacivertliler'den ayrılmayı düşündüğü öğrenildi.Adana Demirspor, bu kez Serdar Dursun transferini bitirebilir. Sadece forvet bölgesi için değil, farklı 3-4 mevki konusunda da Mavi-Lacivertli kulüp çalışmalara başladı. Ligin flaş takımı olan Adana Demirspor, gelecek yıl daha iddialı şekilde şampiyonluk yarışında olmayı hedefliyor.