Adana Demirspor, ayrılığı resmen açıkladı

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, sportif direktörü Gökhan Göktürk ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Adana Demirspor, ayrılığı resmen açıkladı
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26 Mart 2023 22:18
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, sportif direktör Gökhan Göktürk ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüze 4 yıl boyunca hizmet eden sportif direktörümüz Gökhan Göktürk'e bugüne kadar vermiş olduğu emeklerinden dolayı teşekkür eder, yolunun açık ve kariyerinin başarılarla dolu olmasını dileriz." ifadesi kullanıldı.

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