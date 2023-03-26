Adana Demirspor, ayrılığı resmen açıkladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, sportif direktör Gökhan Göktürk ile yolların ayrıldığını duyurdu.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüze 4 yıl boyunca hizmet eden sportif direktörümüz Gökhan Göktürk'e bugüne kadar vermiş olduğu emeklerinden dolayı teşekkür eder, yolunun açık ve kariyerinin başarılarla dolu olmasını dileriz." ifadesi kullanıldı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüze 4 yıl boyunca hizmet eden sportif direktörümüz Gökhan Göktürk'e bugüne kadar vermiş olduğu emeklerinden dolayı teşekkür eder, yolunun açık ve kariyerinin başarılarla dolu olmasını dileriz." ifadesi kullanıldı.
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