Adana Demirspor, ayrılığı resmen açıkladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, sportif direktör Gökhan Göktürk ile yolların ayrıldığını duyurdu.



Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüze 4 yıl boyunca hizmet eden sportif direktörümüz Gökhan Göktürk'e bugüne kadar vermiş olduğu emeklerinden dolayı teşekkür eder, yolunun açık ve kariyerinin başarılarla dolu olmasını dileriz." ifadesi kullanıldı.





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