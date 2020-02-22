Adana Demirspor, Altınordu'yu 4 golle yıktı

TFF 1. Lig'de 23. hafta mücadelesinde Adana Demirspor ile Altınordu, 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi, Adana Demirspor 4-2 kazandı.Karşılaşmada Adana Demirspor'un gollerini Volkan Şen, Hasan Kılıç ve Mehmet Akyüz(2) kaydetti. Altınordu'nun gollerini ise; Hüsamettin Yener dakika 56 ve 74'te kaydetti.Bu sonuç ile Adana Demirspor TFF 1. Lig'de 37 puan ile 4. sırada yer aldı. Konuk ekip Altınordu ise 24 puan ile 14. sırada kaldı.TFF 1. Lig'in 24. haftasında Adana Demirspor, Menemen Belediyespor deplasmanına konuk olacak. İzmir ekibi Altınordu ise; sahasında BB Erzurumspor'u konuk edecek.Stat: 5 Ocak Fatih TerimHakemler: Yasin Kol, Serdar Diyadin, Oğuz Kağan ÇalışırAdana Demirspor: Muhammed Şengezer (Dk. 78 Kurtuluş Yurt), Semih Güler, Tayyip Talha Sanuç, Traore, Aosman (Dk. 69 Sinan Kurt), Tarık Çamdal, Volkan Şen (Dk. 85 Berk Yıldız), Hasan Kılıç, Mehmet Akyüz, Erkan Zengin, RassoulAltınordu: Erhan Erentürk, Ufuk Budak, Ravil Tagir, Muhammed Mert (Dk. 87 Yusuf Yalçın Arslan), Ali Yaşar (Dk. 46 Kerim Alıcı), Hüseyin Atakan Üner, Metehan Mimaroğlu (Dk. 46 Batuhan Kırdaroğlu), Furkan Çil, Okan Derici, Hüsamettin Yener, Sinan OsmanoğluGoller: Dk. 11 ve 84 Mehmet Akyüz, Dk. 22 Hasan Kılıç, Dk. 29 Volkan Şen (Adana Demirspor), Dk. 55 (Penaltıdan) ve 74 Hüsamettin Yener (Altınordu)Sarı kartlar: Dk. 7 Metehan Mimaroğlu (Altınordu), Dk. 24 Tarık Çamdal, Dk. 52 Traore, Dk. 55 Tayyip Talha Sanuç, Dk. 90+4 Semih Güler (Adana Demirspor)