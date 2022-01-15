Adana Demirspor, Alper Uludağ'ı transfer etti

Adana Demirspor, sol bek Alper Uludağ'ı kadrosuna kattı

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Adana Demirspor, Alper Uludağ'ı transfer etti
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15 Ocak 2022 22:43
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, sol bek Alper Uludağ'ı kadrosuna kattı.

Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımız son olarak İttifak Holding Konyaspor formasını giyen Alper Uludağ ile 2,5 yıllık sözleşme imzalamıştır." denildi.

Sol bek oyuncusu 31 yaşındaki Alper Uludağ, 2019'dan bu yana forma giydiği Konyaspor'la dün yollarını ayırmıştı.

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